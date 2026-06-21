Guerra fría en Rosario: Villarruel lo hizo de nuevo, desafió a Milei y criticó al Gabinete

La guerra fría entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó un nuevo pico de tensión en un acto protocolar. Fue este sábado en Rosario, Santa Fe, durante el evento de conmemoración del Día de la Bandera. Pero en una escena que fue construida y protagonizada por la vicepresidenta, luego de advertir que la Casa Rosada iba a repetir la decisión de no invitarla, tal como lo ordenó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el 25 de Mayo en el último Tedeum.

La guerra fría entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó un nuevo pico de tensión en un acto protocolar. Fue este sábado en Rosario, Santa Fe, durante el evento de conmemoración del Día de la Bandera. Pero en una escena que fue construida y protagonizada por la vicepresidenta, luego de advertir que la Casa Rosada iba a repetir la decisión de no invitarla, tal como lo ordenó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el 25 de Mayo en el último Tedeum.

Esta vez la titular del Senado hizo una serie de movimientos previos que le permitieron instalar que no la iban a invitar, pero que no tenía previsto quedarse afuera. “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, anticipó la vice este jueves, en respuesta a una usuaria de tuiter, identificada con el PRO de Neuquén, que le escribió preguntándole qué haría para la fiesta patria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde que instaló que iría a Rosario sin invitación, la aparición de la vice tomó más relevancia que la presencia del Presidente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Hubo un disparador para tanta intriga: porque Villarruel no sólo dijo que iría igual. Después agregó que no se quedaría callada: “Tengo más verdades para decir, no sé si están preparados para escucharlas”.

Este sábado sucedió lo esperado. El jefe de Estado y el ministro coordinador evitaron a la vice, que estuvo ubicada a cuatro asientos de ambos y arribó en soledad al asiento reservado por las autoridades de ceremonial de la provincia de Santa fe y Presidencia. Sin embargo Villarruel les devolvió la gentileza con un gesto que le desconfiguró la agenda al economista.

Cuando cantaron el himno nacional, ella eligió darle la espalda a Milei y su equipo de comunicación digital se encargó de captar el momento para viralizarlo por todos lados. Después vino la segunda parte. Villarruel cumplió con la advertencia que había lanzado. Antes de salir de la zona del palco principal, se acercó al corralito para la prensa y disparó las “verdades para decir” que había anticipado.

Entre sus frases más sobresalientes, recalcó que la actividad formó parte de un “acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”. Consultada por la falta de invitación de parte de Presidencia, que depende de Karina Milei, la secretaria general, soltó: “Hay que preguntarles a ellos por qué son tan maleducados. No está bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada”.

Y volvió a insistir en que apareció en el Monumento a la Bandera por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro. Una versión que desde el viernes fue desacreditada por la Casa Gris, que dice que la titular del Senado asistió por su voluntad y que, como vicepresidenta, no se le pudo negar el ingreso al acto.

Villarruel mencionó: “Recibimos la invitación de la gobernación, pero pensaba venir igual. No creo que esté bien que a una vicepresidenta se le niegue la entrada. Si estamos en democracia, si esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”, se quejó.

“Pero de nuevo yo defiendo ante todo lo que nos une, no quiero hacer de esto ni un acto ni político, ni ninguna declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano”, añadió. Para finalizar, persistió en su mensaje contra el ministro coordinador. “Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más”, sostuvo.

En su cuenta de X, Villarruel redactó un texto sobre el prócer y sus valores. Fue otra oportunidad de diferenciarse del jefe del Poder Ejecutivo, que destacó a Belgrano por sus ideas económicas y lo calificó como “el primer liberal” de la historia. En cambio, la dirigente dijo que el general “comprendió que un pueblo que aspiraba a ser libre necesitaba tener símbolos capaces de unirlo”.