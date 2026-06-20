Día de la Bandera: Milei viaja a Rosario con Adorni y Villarruel avisó que irá igual sin invitación

En un nuevo gesto de respaldo, el presidente Javier Milei volverá a mostrarse con Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Será en ocasión del acto por el Día de La Bandera este sábado a las 10 de la mañana en Rosario, Santa Fe. Un evento que tendrá muchísima seguridad, anuncios de protestas sindicales que pueden enrarecer el clima y un condimento especial: volverán a cruzarse el jefe de Estado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya madre disparó contra el Gobierno y aseguró que Maximiliano Pullaro, gobernador y anfitrión del evento, invitó a la titular del Senado a la ceremonia.

Diana De Stefani, la madre de Villarruel, realizó en declaraciones radiales el viernes y se dedicó a darle un clima particular a la jornada de este sábado. Opinó que las acusaciones de deslealtad contra su hija no son válidas y sostuvo que la vicepresidente nunca actuó en contra del Presidente. “La verdad que tiene mucha cintura ella para llevar adelante esto y hasta se lo toma con humor. De parte de ella no hubo ninguna mala acción, ninguna traición, nada de eso”, aseguró.

En esa línea, consideró que la titular del Senado fortalece a La Libertad Avanza y aprovechó para pegarle al mandatario. “Ella complementa y enaltece el gobierno de Javier Milei porque tiene mucha categoría Victoria. Esa es la verdad. Me parece poco inteligente lo que hace el Presidente de no seguir tratándola y escuchándola porque ella lo aconsejaba muy bien”, expresó.

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Acerca de los motivos que desencadenaron la ruptura política entre ambos, De Stefani vinculó el conflicto con la popularidad de la vicepresidente. “Porque ella tiene mucho arrastre, tiene muchos seguidores. Mucha gente a la que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella”, explicó. Asimismo, apuntó que Milei siente celos de Villarruel: “Siento que sí, puede ser. Él o su hermana”. No obstante, aclaró que la propia vicepresidenta nunca le habló en esos términos sobre Karina Milei. “Lo que me dijo es que gobierna la hermana”.

Y se refirió a la presencia de la dirigente en el Monumento a la Bandera. No solo aseguró que Villarruel estará allí sino que añadió que Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, la invitó. “Es increíble que el Presidente no quiera que ella esté. Es algo que realmente no es nada normal ni procedente. Es completamente fuera de lugar”, expresó.

Sobre la invitación, de acuerdo a lo que pudo saber PERFIL, el mandatario provincial no intervino. Se trató exclusivamente de una decisión de la presidenta del Senado, tal como reflejó desde su cuenta de X esta semana. En un posteo, dijo que siente a Rosario como “su segunda casa” y que estará en la jornada. Cerca del dirigente radical se encargaron de resaltar además que, por una cuestión protocolar, no hay posibilidad de que Villarruel quede afuera de la actividad. “Es la vicepresidenta, no se la puede dejar afuera”, justificaron, y más allá de los deseos de presidencia, que no le cursó invitación.

De todos modos, también anticiparon que pese a compartir un mismo espacio físico, no habrá tiempo para cruces. Los encargados de protocolo de la administración santafesina y Casa Militar se ocuparon en la tarde del viernes, en un extenso cónclave, de que Milei y Villarruel estén a buena distancia uno del otro, sin chance de que intercambien miradas en el palco de autoridades.

En relación al operativo de seguridad, la provincia dispuso de 350 efectivos alrededor del monumento, repartidos en tres anillos de seguridad a partir de las 6 de la mañana. El principal objetivo es prevenir disturbios anunciados por los gremios del distrito. La noticia de que la CGT local y ATE encabezarán protestas en las inmediaciones del lugar encendió las alarmas y obligaron a tomar recaudos adicionales.

“La presencia de Milei va a generar rechazos y será inevitable que esto suceda porque, cuando el presidente hace las cosas bien la gente lo va a felicitar y cuando hace las cosas mal se lo van a reprochar y lo van a repudiar”, remarcó Martin Lucero, secretario adjunto de la CGT Rosario. ATE anunció una concentración desde las 9 de la mañana en la Plaza Pringles y un acto de rechazo hacia Milei, además de adelantar que se lo declarará persona no grata.

En torno a las características del acto, Milei encabezará la ceremonia acompañado por Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, en la primera fila de autoridades. Entre otras actividades, además de brindar unas palabras, el Presidente les tomará el juramento de lealtad a la bandera a un grupo de cadetes. Es la segunda visita del jefe de Estado a Rosario un 20 de junio desde que asumió la conducción del Ejecutivo. La anterior fue en 2024.

Una concejala pidió que el jefe de Gabinete no esté en el acto

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Ana Martínez, la candidata del PRO a intendente de Rosario, argumentó que el jefe de Gabinete Manuel Adorni representa las “antípodas” de los valores de transparencia y honestidad encarnados por Manuel Belgrano.

Su rechazo se centra en que el ministro coordinador no ha podido justificar el origen de sus fondos, “haciéndonos sentir como estúpidos”, disparó. La concejala le escribió el miércoles una carta abierta al Presidente en la que le pide que no lleve en la comitiva a Adorni. Sostiene que la presencia del funcionario transformaría una fiesta patria y cívica en el escenario de una mediática perteneciente exclusivamente a La Libertad Avanza.

“Más allá de la situación de la presencia o no de Adorni, tiene que ver con mi sentimiento no solamente como rosarina, por defender mi ciudad, también por lo que significa para nosotros el 20 de junio y el legado de Belgrano. No solamente honrando su memoria, también con la cantidad de chicos que se acercan al Parque Nacional a la bandera para jurar lealtad a la bandera y a la patria”, planteó.

Y dijo que espera que la jornada “sea una fiesta y que no se transforme nuestro patio cívico del monumento en una muestra de una interna banal, estéril, que tiene que ver exclusivamente con las peleas que tiene La Libertad Avanza dentro de su gabinete y que no están pudiendo dirimir donde corresponde”.