Diana de Stefani, la madre de Victoria Villarruel, habló en Radio 10 este viernes 19 de junio y contó que a su hija "la espían de todos lados", pero además sugirió que Karina Milei "le tiene celos", y además reveló que en la intimidad, la vicepresidenta le dijo "que la que gobierna es la hermana del Presidente".

"Todo el mundo la espía a mi hija", contó Diana de Stefani en esas declaraciones radiales. Para la mujer, esos "celos" que vinculó con la secretaria general de la Presidencia "se deben a que mi hija tiene mucho arrastre".

"Ella tiene muchos seguidores, a mucha gente que no le gustaba el estilo de Milei, lo votó por ella",dijo Diana de Stefani.

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Concretamente, ante la consulta del periodista Pablo Duggan sobre la posibilidad de que los Milei "tengan celos" de su hija, la mujer respondió "Sí, puede ser. O él o su hermana...".

En otro pasaje de la entrevista, la madre de la vicepresidenta fue también tajante, fue cuando le preguntaron si consideraba que había una subordinaciòn de Milei a su hermana Karina. "Lo que me dijo es que gobierna la hermana", contó Diana de Stefani adjudicando obviamente esas palabras a su hija vicepresidenta.

Asimismo, De Stefani defendió, además, a la vice de los continuos ataques que recibe de Casa Rosada. "Ella tiene una actitud absolutamente institucional", sostuvo.

Además, se pronunció ante la consulta del periodista acerca de las sospechas de corrupción sobre Karina. "No se ve transparente...", expresó, luego de algunas dudas sobre su respuesta.

LT