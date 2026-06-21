Compran carne y verduras en Olivos que podrían alimentar a 3.400 argentinos

El deterioro del poder adquisitivo de las familias llevó a que las compras de carne vacuna volvieran a caer en mayo, esta vez 6,1% interanual. De este modo, el consumo por año por persona se ubicó en los 47,5 kilos, el nivel más bajo desde 2005, el comienzo de la medición de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra). La compra de vegetales también cayó en los hogares: más de un 40% desde el inicio del año, explicaron a PERFIL desde la Unión Frutihortícola. El último registro oficial estimaba un consumo anual de frutas y verduras de 73 kilos por persona.

Mientras los argentinos viven esa realidad, en las últimas dos licitaciones adjudicadas que aparecen en Compr.AR, la Secretaría General de la Presidencia elaboró una lista que incluye más de 27 mil kilos de productos cárnicos y 84 mil kilos de frutas y verduras para abastecer a la Casa de Gobierno y a la residencia presidencial de Olivos por un período de seis meses. El equivalente de estas cantidades es significativo: mientras que esos 27 mil kilos de carne alcanzarían para el consumo a 1.136 argentinos, las frutas y verduras encargadas serían suficientes para otros 2.300. Entre ambos, a un total de 3.400 personas.

Según los diferentes expedientes y detalles a los que pudo acceder PERFIL, se trata de contratos bajo la modalidad de orden de compra abierta: “por el término de seis meses y/o hasta agotar las cantidades máximas establecidas, lo que ocurra primero”. En ese contrato se adjudica a una empresa y se establecen montos máximos de mercadería y un aproximado del gasto: los expedientes informan más de $ 225 millones para carne y otros $ 183 millones para frutas y verduras ($ 408 millones entre ambos). Los costos, detallan las adjudicaciones, corren a cuenta de la Secretaría que dirige Karina Milei.

Las compras para Olivos. En diferentes tipos de cortes y a través de la Secretaría de Presidencia, el Gobierno adjudicó una compra de más de 9.400 kilos para abastecer a la residencia de Javier Milei por un semestre. La concesión se publicó en septiembre de 2025 y las compras, plantean los documentos, se realizarían desde los meses siguientes.

De los 38 cortes de carne incluidos en el pedido semestral –que abarca meses de 2025 y 2026–, 20 fueron para el domicilio que habita en este momento el Presidente. Los productos son los más caros del mercado: cuando es posible la aclaración, se agrega en la descripción que deben ser “de primera calidad”. La lista es larga: 2.100 kilos de roast beef de novillo, 1.000 kilos de nalga cortada para milanesa, 1.200 kilos de paleta, 540 kilos de bondiola, 260 kilos entre chorizos y achuras, y otros 200 kilos entre tapa de asado, vacío y asado, entre otros. También hay 3.600 kilos de pollo entre fracciones y unidades enteras.

La última compra de estas características registrada en el sistema fue una aprobada el 16 de diciembre de 2024 para proveer a la residencia de productos cárnicos durante el primer trimestre de 2025: en ese momento se adquirieron 3.735 kilos de carne para 90 días, un promedio de 1.245 kilos por mes.

La compra actual equivale, en cambio, a un consumo mensual de 1.570 kilos cada 30 días. Es decir, unos 325 kilos mensuales extra.

La baja continua en el consumo de carne vacuna fuera de esta órbita se debe, por un lado, a una menor oferta (la producción acumuló una contracción de 7,3% anual en los primeros cinco meses de 2026) y, por el otro, “a la caída del poder de compra que experimentaron las familias argentinas”, en el contexto de una “significativa suba del precio relativo de la carne vacuna”, informaron desde Ciccra. De acuerdo con el relevamiento del Indec, el asado incrementó su valor de mercado en un 60% desde mayo de 2025 al mismo mes de 2026, mientras que el precio de la paleta escaló un 56,3%, el del cuadril 55,8%, y el de la nalga un 53,2%.

Otras compras. En productos frescos de almacén, de acuerdo con una adjudicación aprobada el 12 de mayo de este año, Presidencia destinará otros $ 65 millones para los seis meses siguientes. Específicamente para Olivos se destaca el pedido de 23 kilos de frutos rojos, frambuesas y arándanos congelados, 24 hormas de queso gruyere, 69 kilos de ricota, 760 kilos de manteca y 25 kilos de margarina.

En frutas y verduras se irían otros $ 183 millones en seis meses: unos 20.800 kilos, 115 kilos estimados por día, fueron para Olivos. La última compra fue adjudicada el 30 de marzo de este año, y también por un plazo estimado de seis meses. Para el hogar de Javier Milei fueron entre otras cosas 1.000 kilos de acelga “fresca, hojas verdes, tierna, tallos blancos, sin hojas marchitas y libre de plagas”; 1.500 kilos de banana (Premium) de Ecuador; 800 kilos de batata variedad “pata de rana”; 740 kilos de lechuga entre capuchina, criolla, francesa, mantecosa y morada; 5 kilos de cerezas “de color rojo oscuro o negro, con el tallo bien unido a la cereza y libre de plagas y daños”; 600 kilos de limón; y 2.000 kilos de manzana roja “variedad red deliciosas. Maduras, pero no pasadas. Limpias, bien formadas, libres de manchas internas y piel rota, arañazos, machucaduras u otros daños. Color rojo intenso, brillante y con una intensidad natural. Que no tenga manchas verdes. Calibre 100 (7.4 cm de diámetro)”. La lista sigue en kilos, variedad de productos y condiciones muy específicas sobre su calidad. Siempre de primera.

En mayo de 2023 algunos medios se refirieron a la cantidad y calidad de los pedidos presidenciales cuando Alberto Fernández intentó hacer una compra similar de carne premium para Olivos. La licitación aparece hoy como “dejada sin efecto” en ComprAR: nunca llegó a concretarse por esa vía.

Pese al ajuste en las otras partidas, los requerimientos de calidades y los hábitos de consumo no se ajustaron como el resto en el listado de Olivos con la nueva gestión (que efectivamente logró adjudicar sus compras), pero sí para el común de los argentinos: la mayoría se vuelca cada vez más a los productos económicos. Según explicó a este medio Celeste Sánchez, periodista especializada en consumo, “cerca del 70% de los consumidores admiten haber comprado segundas o terceras marcas”. Y un informe de Worldpanel by Numerator concluyó que la adquisición de productos en envases pequeños y medianos creció más de 2% en el primer trimestre del año, algo que se dio al mismo tiempo con una caída del 8,2% y el 6,8% en las otras dos opciones.

PERFIL consultó a Presidencia cuántas personas consumen alimentos dentro de la residencia de Olivos para poder entender la dimensión de estas compras pero, hasta el momento de la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta.

El presupuesto en alimentos, por encima de la inflación. En 2026, para la compra de alimentos, la Secretaría General tiene un total de $ 3.391 millones asignados y vigentes en su presupuesto, un 122% más que en 2025 (casi 90 puntos porcentuales más que la inflación interanual y 110 más que la suba de precios proyectada en el presupuesto). El manual de clasificaciones presupuestarias explica que el ítem “alimentos para personas” incluye, además de los productos ya mencionados, el pago de gastos de comida, almuerzos o cenas de trabajo.

El 10 de febrero la Secretaría de Karina Milei aprobó, mediante una contratación directa, una erogación de otros $ 17,3 millones en productos de panadería por seis meses para abastecer a la Casa de Gobierno: la lista de compras incluye 5.000 kilos de pan tipo miñón blanco, 3.000 unidades de pan árabe, 6.000 panes para hamburguesa y unas 7.000 medialunas.

Fuera de esa órbita, la industria panadera atraviesa una de sus peores crisis. Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo, explicó a este medio que en los últimos dos años se perdieron 2.800 comercios y 17.000 puestos de trabajo. La venta de pan cayó un 60% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2025, y los productos más elaborados (pastelería, tortas, tartas y sándwiches de miga) experimentaron una baja del 87%.