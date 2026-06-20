José Luis Manzano, el gran ganador de los negocios libertarios.

José Luis Manzano no dudó. Mientras otros actores del círculo rojo aún calculan cuánto elogiar del modelo económico de Javier Milei y cuánto criticar, el exministro del Interior de Carlos Menem que se consolidó en el mundo de los negocios se muestra como el embajador empresario del modelo económico de Javier Milei ante el establishment global y en especial, en Estados Unidos. Con verticales diversificadas, cada una de sus inversiones aprovechan los incentivos de un programa libertario que apuntó a mejorar la rentabilidad de los sectores considerados estratégicos y ciertos nichos vinculados a la tecnología por encima de otros desarrollos productivos.

A través de Integra Capital, su fondo de inversión privado y buque insignia, el empresario estructuró un portafolio de activos diversificados con un claro enfoque en recursos naturales, servicios públicos esenciales y medios de comunicación. El holding opera mediante unidades de negocios estratégicas: la exploración y producción de hidrocarburos en la cuenca neuquina mediante Phoenix Global Resources (PGR), la distribución de energía eléctrica a través de Edenor y el mercado del gas comprimido y residencial con Metrogas. Se complementa con una amplia posición en la minería de exportación —donde retiene el control de más de 320.000 hectáreas en el Triángulo del Litio—, el desarrollo de fertilizantes a gran escala para el agro con el proyecto Potasio Río Colorado y una división de telecomunicaciones y tecnología diseñada para apalancar el negocio de la electromovilidad.

El exfuncionario no esconde su entusiasmo .En abril, durante el encuentro organizado por el Atlantic Council en Washington, dijo ante personalidades influyentes de alcance global: “El Gobierno nacional ha generado las condiciones macro, ha creado el RIGI, los aprueba, no hay corrupción, es bastante expedito, ha hecho un alineamiento internacional que lo priva de ego, se ha alineado internacionalmente y eso le permite a Argentina acceder a financiamiento de bancos o de Wall Street y le permite acceder al Vault, que es el elemento central, el cambio central. Es que el gobierno americano puede comprar el mineral porque quiere construir una reserva estratégica y asegurar suministros. Entonces hay una oportunidad ahí, financiamiento y demanda, así es como se puede construir una industria”.

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Una declaración que es coherente con su trabajo para insertarse en la cadena del país norteamericano. Registros oficiales del Senado de los Estados Unidos muestra que Manzano tuvo operaciones formales de lobby en Washington durante el primer trimestre de 2026, con el objetivo de influir en la política comercial y de inversiones vinculada a los minerales críticos. Según la documentación presentada bajo la Lobbying Disclosure Act, el titular de Integra Capital contrató a la firma Alexander Strategy Group (ASG Corp.) por un monto inicial de USD 40.000 para gestionar su agenda en el sector.

Las dependencias gubernamentales apuntadas por el operador asignado a la cuenta, Eric Bovim, confirman que la estrategia estuvo dirigida específicamente al Consejo Económico Nacional (NEC) y a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), las dos áreas de la Casa Blanca encargadas de diseñar la política económica del gobierno y de supervisar las regulaciones de las agencias federales.

En el plano macroeconómico, el foco de estos contactos —declarados oficialmente bajo el ítem "minerales críticos e inversiones"— apunta a sortear las barreras impuestas por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). La normativa estadounidense actual otorga subsidios masivos a la transición energética, pero exige que los minerales utilizados en las baterías (como el litio y el cobre, donde Integra Capital tiene fuertes posiciones en Argentina y Perú) provengan de países con Tratados de Libre Comercio vigentes con EE. UU. El lobby sobre el NEC busca influir en la reglamentación y los mecanismos de excepción para que los proyectos argentinos logren insertarse en la cadena de suministro norteamericana, compitiendo con mercados ya habilitados como el chileno o el australiano.

Saneamiento contable y el paraguas del RIGI

Los distintos negocios se vieron beneficiados por la política libertaria. Con la reconfiguración tarifaria impulsada por el Gobierno a través del DNU 55/2023 y el desarme sostenido del esquema de subsidios, tanto con la electricidad como con Metrogas, sus empresas lograron una recomposición acelerada de sus márgenes de rentabilidad en términos reales. A eso se le sumó el diseño oficial para el saneamiento de las deudas cruzadas con Cammesa. La instrumentación de bonos soberanos operó como un perdón contable que licuó pasivos frente a un reclamo histórico del sector por más de USD 3.200 millones.

En paralelo, la desregulación del mercado de hidrocarburos apalancó la apuesta de Manzano en Vaca Muerta. La habilitación para la libre comercialización y exportación de crudo que introdujo la Ley de Bases blindó el horizonte de Phoenix Global Resources. Además, el paraguas normativo del RIGI permite que se posicione como un proveedor central en la cadena global de baterías. Con el control estratégico de más de 320.000 hectáreas en el Triángulo del Litio, la estabilidad cambiaria, tributaria y aduanera por 30 años resulta un salvoconducto para asegurar el ingreso de dólares de offtakers de Wall Street, hasta entonces paralizados por el riesgo país y el cepo cambiario.

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Bajo el régimen de exenciones impositivas y aduaneras impulsó la reactivación de Potasio Río Colorado en la provincia de Mendoza. Un proyecto clave para el mercado internacional de fertilizantes que demanda una inyección de capital superior a los USD 1.000 millones, además de desembolsar USD 6.000 millones en Vaca Muerta a través de su petrolera.

La integración vertical y el negocio de la electro-movilidad

Con la compra de las estaciones de servicio Shell por parte de su socio suizo Mercuria Energy Group, en los próximos meses el empresario llegará a uno de los pocos negocios energéticos que no domina hasta el momento. Con Phoenix Global Resources (PGR), su compañía de exploración y producción de petróleo, apunta a generar esa integración vertical que le faltaba a Raízen y que lo ponía en desventaja con los otros dos jugadores fuertes, YPF y Pan American Energy (PAE) a la hora de no perder rentabilidad cuando los precios de las naftas quedan atrasados por la imposibilidad de trasladar los costos a la venta al público.

Pero también, es una oportunidad que tiene para aprovechar el desarrollo de un servicio para un segmento que está en vías de crecimiento y que el Gobierno actual benefició: los autos eléctricos. En 2025 habilitó un cupo anual de 25.000 unidades para la importación de unidades sin el arancel del 35% con la condición de que los vehículos sean parte de las "nuevas tecnologías", que abarca autos eléctricos puros e híbridos en todas sus variantes. La medida abrió la puerta al mercado asiático, que llegó con más de 25 marcas al país que le hacen competencia a las fabricantes locales. Y aunque la demanda todavía es reducida, la falta de infraestructura es el principal obstáculo para el crecimiento del negocio.

Ahí es donde Manzano entra con Edenor. El plan de la distribuidora eléctrica es comenzar a instalar cargadores eléctricos y paneles solares en las estaciones Shell. El objetivo es impulsar la electrificación en las próximas décadas con la autogeneración de energía por parte de paneles solares en los techos de los distintos puntos para vender el excedente a los autos eléctricos.

Va a tener que apurarse si quiere ser el primero: YPF cerró, en los últimos días, un acuerdo con Tesla para desarrollar una red de carga rápida. Aun así, no lo toma por desprevenido, Edenor, del que es principal accionista junto a Daniel Vila, modificó el año pasado su estatuto para ampliar el alcance de sus negocios en inteligencia artificial, minería y telecomunicaciones, preparándose para la política energética nacional que estuvo beneficiada desde el inicio del mandato de Milei.