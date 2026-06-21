Los ingresos de las familias siguen en caída pese a datos de inflación

Aunque la inflación retomó un sendero de desaceleración, los salarios continúan sin recuperarse y en los últimos meses se vieron aún más deteriorados. Esta dinámica, sumada a la apertura comercial, demora la recuperación de los sectores que se ven afectados por la demanda interna como la industria y el comercio.

En el comienzo de la gestión de Javier Milei, los ingresos cayeron con fuerza y se recuperaron parcialmente. Con el último dato disponible, a marzo de este año se encuentran un 9,9% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, según estimaciones de CP consultora. El análisis tomó los siguientes haberes: asalariados privados, jubilación mínima, pensiones, trabajadores públicos y programas sociales. Los dos últimos fueron los más afectados.

Pero un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió sobre el empeoramiento del poder adquisitivo, que explica porqué 2026 será peor que 2025 para la economía, y apuntaron que “los ingresos de la población se contrajeron sensiblemente en los últimos meses”. “Según los datos de Indec, el salario de los trabajadores privados registrados cayó de manera ininterrumpida entre agosto 2025 y marzo 2026, acumulando un retroceso de 5%. El salario de los trabajadores públicos tuvo algo más de vaivenes, pero también arrastra una pérdida de 4,5% en el período. En la misma dirección, la jubilación mínima,bono incluido, se contrajo poco más de 2% entre el último trimestre del año pasado y el primero de este, en tanto que habría cedido otro 0,5% entre abril y junio”, estalló el documento del BaPro.

“Hacia adelante, la dinámica de la masa de ingresos tendrá una tendencia a la baja. La desinflación desde abril permite una recuperación de los ingresos indexados. Sin embargo, el aporte de la desaceleración del IPC irá reduciéndose con el tiempo, señaló CP.

Con el dato de la inflación de mayo, que arrojó un 2,1%, los precios retomaron un sendero a la baja. Incluso, para junio, la consultora EcoGo proyecta 1,9%, algo que el Gobierno saldrá a festejar. Pero si los salarios no suben, no compensarán la desaceleración del IPC y el poder de compra seguirá sin recomponerse, como reflejaron los últimos datos de consumo masivo. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, las ventas en shoppings retrocedieron 5,7%, mientras que se contrajo en supermercados y autoservicios mayoristas 3,3% y 3,2%, respectivamente, según el Indec.

Esta dinámica en el poder adquisitivo de los trabajadores también se refleja en el nivel de la mora en las familias, que trepó a los valores más altos en 20 años, y golpea a la demanda interna que impacta en la recuperación tanto de la industria como del comercio, que también sienten el coletazo de la apertura económica.