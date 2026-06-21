Eximen del impuesto al cheque a las fintech y cripto

El gobierno nacional dispuso nuevas exenciones al impuesto al cheque para el sector fintech y cripto. Fue en respuesta a los avances tecnológicos y para equiparar las condiciones impositivas entre diferentes actores del sistema financiero.

La modificación de la reglamentación del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias fue formalizada este jueves mediante el Decreto 475/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En los considerandos de la medida, el Ejecutivo explicó que resulta necesario “adecuar la normativa aplicable a ciertos actores en atención a los adelantos tecnológicos” y, simultáneamente, igualar el tratamiento fiscal para sujetos que realizan actividades similares pero que hasta ahora tenían cargas impositivas diferentes.

Uno de los principales beneficiados por la medida fue Mercado Pago, de Marcos Galperin, el principal jugador de su segmento. Sobre esto, el diputado nacional Alejandro Rodríguez criticó por redes sociales: “Se trata de una concesión objetiva del Gobierno a los sectores de fintech y criptoactivos, que forman parte de la estrategia oficial de desregulación financiera. En cambio, las pymes, los comercios, los pequeños productores de todo el país y los profesionales independientes que operan por los canales bancarios tradicionales seguirán pagando ese tributo. Mientras tanto, hoy el 40,1% de los fondos que se recaudan por impuestos proviene del cobro del IVA. Más regresivo, imposible”.

El legislador nacional Guillermo Michel también tuiteó: “El Gobierno sigue bajando impuestos… A las criptomonedas, billeteras virtuales y empresas de caudales para transportar efectivo. El Decreto 475 exime a esos sectores del impuesto al cheque. HOOD ROBIN Fiscal”.

Desde el sector cripto, la decisión fue bien recibida, puesto que era un reclamo de larga data. “Celebramos esta medida, ya que elimina las asimetrías impositivas que afectaban la competitividad del sector de los activos virtuales frente a empresas fintech y de la industria financiera tradicional. La unificación de criterios revalida a las criptomonedas como una infraestructura financiera cotidiana y necesaria para los ciudadanos”, dijo Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.