Litio: la oportunidad que Argentina no puede darse el lujo de desperdiciar

Cada generación tiene distintos recursos estratégicos que definen buena parte de sus posibilidades de desarrollo. En el siglo XIX fue el carbón. Durante gran parte del siglo XX fue el petróleo. En el siglo XXI, uno de los minerales que ocupa ese lugar es el litio.

Argentina posee una ventaja que pocos países pueden exhibir: forma parte del denominado “Triángulo del Litio” y concentra algunas de las mayores reservas del planeta. La pregunta, entonces, no es si tenemos una oportunidad. La verdadera pregunta es si estaremos a la altura de aprovecharla. Equivocarse significa pagar un alto costo de oportunidad para el país.

El debate público suele quedar atrapado entre dos posiciones extremas. Por un lado, quienes presentan al litio como un aporte a las soluciones mágicas para todos los problemas económicos del país. Por otro, quienes sostienen que su explotación resulta incompatible con cualquier criterio ambiental. Ambas miradas simplifican una realidad mucho más compleja.

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La Argentina supera a Chile y es el segundo exportador mundial de litio

El litio no es una promesa abstracta. Es uno de los insumos fundamentales de la transición energética global. Las baterías que utilizan los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de energía renovable y buena parte de la tecnología que utilizamos diariamente dependen de este recurso. Un automóvil eléctrico puede requerir hasta ocho kilogramos de litio en su batería, mientras que los teléfonos celulares, computadoras y numerosos dispositivos electrónicos dependen también de minerales extraídos mediante procesos mineros.

Por eso, discutir el litio implica discutir el lugar que la Argentina quiere ocupar en el mundo durante las próximas décadas. Quedarse al margen no significa preservar el desarrollo; significa resignar inversiones, empleo, innovación tecnológica y generación de divisas mientras otros países ocupan ese espacio.

Ahora bien, apostar al litio no implica hacerlo de cualquier manera.

Apuesta sobre seguro

La explotación responsable exige controles ambientales efectivos, auditorías permanentes, estudios de impacto ambiental serios y una supervisión técnica rigurosa. El principal desafío se encuentra en la gestión del agua y en la protección de ecosistemas particularmente sensibles, especialmente en las regiones de salares donde se desarrollan gran parte de los proyectos.

La buena noticia es que “desarrollo y ambiente no son conceptos incompatibles”. De hecho, la experiencia internacional demuestra que las inversiones más sólidas son aquellas que operan bajo reglas claras, con controles transparentes y con altos estándares de cumplimiento. Un control estatal serio no espanta a los inversores responsables; por el contrario, les brinda previsibilidad y seguridad jurídica.

El papel de las provincias

También es importante recordar que la Constitución Nacional asigna a las provincias la propiedad de los recursos minerales y la responsabilidad de fiscalizar su explotación.

Esto les otorga un rol central: deben evitar tanto el bloqueo irracional de inversiones viables como la aprobación apresurada de proyectos sin la debida evaluación técnica.

La discusión sobre el litio no debería reducirse a una disputa ideológica. Se trata de una decisión estratégica sobre cómo generar riqueza, empleo y desarrollo en un contexto global que demanda cada vez más este recurso.

Argentina tiene reservas, conocimiento técnico, profesionales capacitados y una oportunidad que probablemente no se repita en esta escala. Lo que está en juego no es únicamente la extracción de un mineral. Está en juego la capacidad de transformar una ventaja geológica excepcional en una plataforma de crecimiento sostenido para las próximas generaciones.

La verdadera responsabilidad no consiste en elegir entre minería o ambiente. Se trata de garantizar que el desarrollo ocurra con inteligencia, controles efectivos y visión de largo plazo.

*Ingeniero Químico y consejero del Consejo Profesional de Ingeniería Química