Los cuatro desafíos estratégicos de Argentina en un mundo convulsionado

La situación mundial es un contexto imprescindible para comprender el rol de nuestro país en la actual coyuntura.

En lo que respecta a la dinámica de poder mundial, el impulso de la administración Trump vuelve a recorrer el camino de la disputa geoestratégica con China que se canaliza a través de diversas dimensiones del poder. En efecto, las tensiones multidimensionales recorren desde lo tecnológico en diversos frentes hasta lo militar, económico, ambiental, comercial y financiero.

Estas tensiones profundizan la fragmentación y la volatilidad, debilitando el entramado de acuerdos internacionales vigentes desde fines de la Segunda Guerra Mundial.

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Ante este escenario, la situación geoestratégica de la Argentina puede visualizarse a través del prisma de cuatro grandes áreas geográficas significativas desde un enfoque que cruza geopolítica y geoeconomía.

Por un lado, la centralidad creciente del espacio de explotación hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta, atraviesa intereses de diversa índole. Allí gravitan los actores nacionales y subnacionales de gobierno, junto con actores corporativos nacionales y trasnacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Estos entramados configuran relaciones que suelen ser muy difusas y, por ende, el abordaje sistémico suele ser muy problemático, lo cual debilita las capacidades de intervención en dos grandes orientaciones, tanto las enfocadas en materia regulatoria como extractiva.

Por otro lado, un espacio transfronterizo vital en la actual coyuntura como trama en disputa, es el denominado triángulo del litio, que tiene sus propias complejidades multidimensionales tanto en Argentina, como en Bolivia y Chile.

Tanto los actores, los intereses en juego como las configuraciones de los entramados identificados, constituyen una realidad compleja que es no sólo un nuevo pendiente geoestratégico, sino un espacio abierto a la recreación del diseño institucional en términos regulatorios y extractivos.

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Por su parte, el espacio de la denominada red navegable troncal del complejo Paraguay Paraná, configura un escenario relevante para la circulación de mercancías agroalimentarias que suelen tener destino de exportación a grandes mercados mundiales. En este punto, las dinámicas de circulación y exportación están impactadas por la relativa capacidad de maniobra de los actores involucrados, que constituyen un entramado público-privado que resulta fundamental identificar y comprender.

Finalmente, la configuración dinámica de los espacios marítimos en el Atlántico Sur permite identificar la vigencia de un conflicto de larga data con una potencia ocupante, Gran Bretaña, que proyecta presencia y control marítimos desde las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur hacia los espacios marítimos circundantes y el continente antártico.

Todo ello constituye un desafío mayúsculo para la integridad soberana de un Estado ribereño como el argentino, cuyo 63% de territorio es marítimo.

Las dinámicas espaciales vinculadas a intereses estratégicos de la República Argentina que han sido identificadas, podrían consolidar lógicas de fragmentación institucional y territorial que se alimentan de la carencia de acuerdos básicos entre los actores del entramado político, económico y social del país.

Ante ello, la revisión del funcionamiento institucional del federalismo argentino en clave estratégica en un mundo incierto, configuraría una tarea política que nuestra comunidad debe acometer sin prisa pero sin pausa.

*Licenciado en Relaciones Internacionales (USAL), titular del seminario Recursos Naturales Estratégicos, Geopolítica y Desarrollo (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador)