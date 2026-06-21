La Justicia allanó la casa de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo tras la difusión de los videos de los dólares

La Justicia allanó las casas de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo tras la difusión de los videos en los que se observan fajos de dólares ocultos en un vestidor.

Por orden del juez federal Luis Armella, se secuestraron celulares y otros dispositivos electrónicos de la pareja en busca de los registros originales de las grabaciones y de otros elementos de interés para la investigación.

Jesica Cirio habló de los videos de dólares y denunció extorsión: "Han accedido a mis archivos con maniobras ilícitas"

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