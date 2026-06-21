Milei felicitó a De la Espriella por su triunfo en Colombia: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

Javier Milei felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y celebró el triunfo de la ultraderecha en la región con un mensaje de fuerte tono político: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica".

El Presidente sostuvo en su cuenta de X que los colombianos eligieron "el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad implacable" y aseguró que "la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás". Cerró su mensaje con su ya habitual: "¡Viva la libertad, carajo!".

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