domingo 21 de junio de 2026
POLITICA
último momento

Milei felicitó a De la Espriella por su triunfo en Colombia: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

El presidente argentino celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia, destacó el avance de la "libertad" en la región y habló de una nueva alianza la derecha entre "el león y el tigre" en América Latina.

Milei
Javier Milei, Presidente de la Nación | AFP
Agregar PERFIL en Google

Javier Milei felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y celebró el triunfo de la ultraderecha en la región con un mensaje de fuerte tono político: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica".

El Presidente sostuvo en su cuenta de X que los colombianos eligieron "el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad implacable" y aseguró que "la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás". Cerró su mensaje con su ya habitual: "¡Viva la libertad, carajo!".

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo.

También te puede interesar
En esta Nota