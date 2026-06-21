Macri coquetea con su “Segundo tiempo” y cree que Milei tiene que darle una salida a Adorni

Mañana será la decisión final. Pero hay dos determinaciones que maduran: la primera es insistir en que Manuel Adorni tiene que dejar su cargo como jefe de Gabinete. La segunda: en Diputados la moción de censura, para echarlo, no es el mejor camino porque podría dejar al partido amarillo cerca de la oposición más dura como el kirchnerismo y la izquierda.

Ambas cuestiones serán motivo de análisis mañana y el martes mientras Mauricio Macri, tras haber viajado al Mundial en su rol como titular de la Fundación FIFA, tiene pensado regresar para el viernes encabezar una serie de encuentros y un acto en la gira “Próximo paso”.

En cuanto al debate en el Congreso sobre Adorni el expresidente viene expresando que el “ruido” alrededor del jefe de Gabinete no ayuda para “consolidar” las reformas que está realizando el presidente Javier Milei.

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En estos días, que anduvo mezclado entre reuniones con dirigentes de fútbol, empresarios (como la número 1 de la empresa china de vehículos eléctricos ByD) y futbolistas, planteó la idea de que lo ideal sería que el jefe de Estado tome una decisión por sí mismo sin que se meta el Congreso en el medio.

En ese marco, Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO, es uno de los que piensa que apoyar la moción de censura de Adorni sería quedar pegado al kirchnerismo y a los sectores más duros. “Ellos tienen que encontrar algo intermedio, darle una salida a Adorni, porque así no pueden seguir”, se lo escuchó plantear.

El expresidente piensa algo similar: que es urgente que Adorni deje su cargo y que el PRO no puede mirar para otro lado.

En el Senado, por su lado, el titular del bloque amarillo, el misionero Martín Goerling, había adelantado que apoyarán la moción de censura. Claro, en la Cámara alta hoy ya están los votos para desplazar al jefe de Gabinete. La discusión en estos días pasa por si se llegará a las 129 voluntades en Diputados.

Macri viene leyendo todos los avances judiciales de la causa Adorni con detenimiento. También observa todos los nombres que puso sobre la mesa el Gobierno para cubrir vacantes de jueces. Los temas judiciales siempre lo apasionaron.

En este marco, de esto viene hablando con varios gobernadores dialoguistas. Con muchos de ellos se reunió en este último trimestre. A la mayoría de ellos los elogia en privado. Por caso, al radical Maximiliano Pullaro o al entrerriano Rogelio Frigerio.

El expresidente piensa que los mandatarios provinciales adelantarán sus elecciones para despegarlas de las nacionales y los anima a pensar alternativas si Milei no llega fortalecido o, incluso, decide enfrentarlos como hizo en 2025 en casi todos los casos.

En el caso del correntino Juan Pablo Valdés lo recibió junto a su hermano, y mandamás provincial, Gustavo, en la enorme residencia del gobernador. Se escuchó chamamé y pasaron una cena hablando de política y gestión. Macri observa gobernadores dialoguistas que pueden terminar siendo víctimas de la estrategia violeta si es que no hay acuerdos con La Libertad Avanza.

Con todo, el viernes regresará del Mundial para estar en Mar del Plata en el marco del “Próximo paso” tour. Puntualmente tiene pensado reunirse con el senador provincial Guillermo Montenegro y su mano derecha, el titular del bloque de diputados bonaerenses, Alejandro “el ruso” Rabinovich.

Según los organizadores primero tendrá un encuentro con Jóvenes PRO organizado por el titular del bloque de concejales del PRO marplatense. Julián Bussetti.

Economista, con las ideas de la libertad como estandarte, Bussetti ha sido una de las jóvenes promesas que tiene el partido amarillo para la Provincia y ha dado discusiones fuertes contra el kirchnerismo y la izquierda con la impronta diferencial que le imprimen sus 31 años.

A Macri es el tipo de perfiles que le fascinan: viene pensando en que en el segundo semestre una liga sub 45 del PRO pueda subir su perfil y mostrarse como alternativa para el año que viene. Tras ese encuentro tiene pensado otro con Mujeres PRO. Y luego por la tarde del viernes vendrá un acto en un lugar simbólico: el salón de eventos La Normandina donde años atrás lanzó el libro “Primer tiempo” cuando aún analizaba jugar como candidato a presidente en 2023. En ese entonces su caminata por las calles de MdQ fueron noticia y todo preveía que podía lanzarse para correr la carrera para la Casa Rosada.

En el acto hablarán Montenegro; Ritondo; la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez; el diputado y secretario del PRO, Fernando de Andreis y cerrará el propio Macri. La organización general estará de la mano de Montenegro quien, tras haber sido uno de los pocos ganadores de la derrota electoral de septiembre del año pasado, comenzará a recorrer el Interior bonaerense tras el Mundial. Siempre pensando en 2027, junto a Ritondo y a su amigo Diego Santilli, el marplatense jugará para sumar fuerza en los distritos donde el peronismo tuvo un buen desempeño el año pasado.