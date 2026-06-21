Pettovello deja al borde del cierre a Niñez, Trabajo y Educación

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó el viernes una jornada de protesta en las puertas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger. El gremio denunció el vaciamiento y las amenazas de despido en Capital Humano, bajo el argumento de la reorganización del ministerio. “La definición de unificar la estructura organizativa encubre el desguace de la capacidad operativa de las áreas de gestión de trabajo, educación y niñez”, alertó la Junta Interna de ATE-Trabajo.

ATE informó que, en los últimos días, trascendió un proyecto de decreto que establece una nueva estructura de gestión administrativa del Ministerio de Capital Humano. De concretarse impactará sensiblemente en las áreas correspondientes a las Secretarías de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia, que son parte del ministerio que conduce el área a cargo de Sandra Pettovello. “Esta nueva estructura de achique compromete áreas administrativas y de recursos humanos, presupuestarias, jurídicas, informáticas, de infraestructura y servicios generales de las respectivas secretarías, constituyendo un paso más en un proceso de vaciamiento de nuestros organismos y del Estado en general”, denunciaron desde ATE.

En la conferencia de prensa los estatales argumentaron: “Creen que estamos distraídos con el Mundial, pero vamos a estar siempre peleando por nuestros puestos de trabajo y nuestros derechos”. “Estamos en la puerta del funcionario más casta de todos. Es responsable de más de 66 mil despidos y, al mismo tiempo, promueve beneficios para los sectores más privilegiados”, denunciaron los trabajadores.

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Sturzenegger está a cargo del ajuste de empleados en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Utiliza para eso el decreto 378/2026 del 22 de mayo, que señala que es necesario “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio del Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”.

Desde ATE denunciaron que, con esa herramienta, Desregulación eliminó las áreas de gestión administrativa de las tres secretarías bajo el ala de Pettovello. “Expresamos nuestro rechazo a esta iniciativa de reestructuración, reclamamos la continuidad plena de estas funciones vitales para el funcionamiento cotidiano de nuestro organismo y exigimos a la ministra el respeto riguroso de todos los puestos de trabajo que puedan verse comprometidos con esta eventual nueva estructura”, expresaron desde el gremio estatal.

Daniela Frencia, de ATE-Trabajo, explicó que sin las áreas administrativas y de gestión operativa “no se garantiza ninguna de las políticas de trabajo ni de las secretarías de Capital Humano”.

Ese ministerio ya atravesó siete olas de despidos desde que comenzó la gestión de Javier Milei. “Mientras, el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger y Adorni adhiere a la ley de Inocencia Fiscal. Hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores, además de que utilizan el Estado para evadir impuestos”, acusaron desde el sindicato.

Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza a la agencia Noticias Argentinas. La lógica es: desgaste paulatino y presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.

ATE anticipó que resistirá para garantizar los puestos de trabajo y medidas para mejorar los salarios del personal: “Derrotemos este nuevo ataque motorizado por el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, que pone en evidencia que el proceso de vaciamiento sigue en curso, con el consiguiente riesgo sobre los puestos de

trabajo y las políticas de trabajo y seguridad social en todo el país”.