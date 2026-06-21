Elecciones en Colombia: más de 41 millones de ciudadanos eligen entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Desde Bogotá, Colombia — Colombia vive este domingo una jornada decisiva. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar de la segunda vuelta presidencial que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante el período 2026-2030.

La disputa enfrenta a las fórmulas encabezadas por Iván Cepeda y Aída Quilcué, representantes de la continuidad del proyecto político de izquierda impulsado por el presidente Gustavo Petro, y a Abelardo de la Espriella junto a José Manuel Restrepo, referentes de un espacio de centroderecha que busca un cambio de rumbo en la conducción del país.

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La segunda vuelta se realiza luego de que ninguno de los candidatos lograra superar el 50% de los votos en la primera ronda. En aquella instancia, De la Espriella terminó en primer lugar con el 43,7% de los sufragios, mientras que Cepeda obtuvo el 40,9%.

Los centros de votación permanecerán abiertos entre las 8:00 y las 16:00, hora de Colombia (de 10:00 a 18:00 en Argentina), en todo el territorio nacional. En tanto, los ciudadanos colombianos residentes en el exterior comenzaron a sufragar desde el 15 de junio en los consulados y embajadas habilitados para el proceso electoral.

Seguí el minuto a minuto del balotaje en Colombia 2026 en PERFIL:

10:00 | Abrieron los centros de votación en todo el país

A las 8:00 de la mañana de Colombia (10:00 de Argentina) comenzó formalmente la jornada electoral. Millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para definir quién será el próximo presidente de la República para el período 2026-2030.

La Registraduría Nacional habilitó miles de mesas de votación en todo el territorio nacional, mientras que las autoridades desplegaron operativos de seguridad especiales para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

LB