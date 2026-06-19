Colombia elige entre dos modelos de país en una elección marcada por la polarización

Colombia llega a la segunda vuelta presidencial este domingo 21 de junio con una sociedad dividida y una campaña que profundizó las tensiones políticas acumuladas durante los últimos años. El oficialista Iván Cepeda, heredero político del proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro, y el opositor Abelardo de la Espriella, un abogado penalista sin experiencia previa en cargos electivos, encarnan dos modelos de país en disputa.

La primera vuelta dejó un escenario abierto. De la Espriella obtuvo el primer lugar con el 43,7% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 40,9%. Ahora, más de 41 millones de colombianos deberán decidir si respaldan la continuidad de las reformas iniciadas en 2022 o si impulsan un cambio de rumbo centrado en la seguridad, el orden público y la liberalización económica.

Una elección atravesada por emociones

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Para la consultora política colombiana Isabel Foronda, la polarización actual va mucho más allá de la clásica división entre izquierda y derecha. “Hoy muchos ciudadanos votan desde el miedo, el cansancio, la esperanza o la necesidad de estabilidad”, explicó a PERFIL.

Según la analista, el proceso electoral se transformó en una disputa atravesada por emociones más que por identidades partidarias. El reordenamiento político tras la llegada de Petro al poder, sumado a la inseguridad, la incertidumbre económica y el desgaste institucional, empujó a posiciones cada vez más rígidas.

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Foronda sostiene que uno de los rasgos centrales de esta campaña es el peso de los factores emocionales. “Una parte importante del electorado llega a las urnas impulsada por la imprevisibilidad, la frustración o la expectativa de cambio, más que por la ideología”, señaló.

También advirtió que la elección funciona como un termómetro del gobierno actual y de la percepción social sobre su gestión. En ese sentido, explicó que el voto no se está ordenando únicamente en torno a diferencias programáticas clásicas, sino también a partir de evaluaciones sobre lo hecho en los últimos años. “Más que una disputa ideológica tradicional, esto es un plebiscito político y emocional sobre el rumbo que tomó el país”, señaló

Dos electorados bien definidos

Los apoyos de cada candidato reflejan esa fragmentación. Cepeda concentra respaldo en sectores progresistas, sindicatos, movimientos sociales, jóvenes con agenda de derechos y una parte del electorado urbano y académico.

De la Espriella, en cambio, consolidó una base integrada por votantes conservadores, empresarios, sectores medios preocupados por la seguridad y ciudadanos desencantados con el oficialismo.

“La gente quiere cambios, pero también certidumbre”, resumió Foronda al describir el clima social que atraviesa el país.

En esa línea, la consultora consideró que el resultado puede marcar un punto de inflexión: “El desenlace definirá si Colombia profundiza el ciclo iniciado en 2022 o si abre una etapa de reconfiguración institucional”.

Seguridad, economía y estabilidad en el centro del debate

Entre las principales preocupaciones del electorado aparecen la seguridad, la economía y la estabilidad institucional. La percepción de violencia, el aumento del costo de vida y la demanda de mayor previsibilidad en las reglas de juego volvieron a ocupar un lugar central en la discusión pública, condicionando buena parte de las decisiones de los votantes en esta recta final.

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“Hoy ganar una elección no garantiza gobernar con facilidad”, advirtió a PERFIL el politólogo y consultor político colombiano Antonio Aguilar. El especialista destacó que el próximo presidente deberá enfrentar un escenario complejo desde el primer día, con un Congreso fragmentado, altos niveles de expectativa social y la necesidad urgente de construir acuerdos en un contexto de fuerte polarización política.

La mirada regional y lo que viene después

El impacto de la elección trasciende las fronteras colombianas. Para Aguilar, el resultado será observado en toda América Latina como una señal de las tendencias políticas de la región.

“La diferencia entre un gobierno u otro estará en el énfasis sobre la integración regional, la relación con Estados Unidos y la política de cooperación internacional”, explicó.

En ese marco, una victoria de Cepeda podría profundizar la continuidad de la agenda progresista de Petro, mientras que un triunfo de De la Espriella implicaría un giro hacia políticas de seguridad, inversión y mayor alineamiento con Donald Trump.

Sin embargo, el analista advirtió que, más allá del resultado, Colombia mantendrá su peso estratégico en la región.

Aguilar también subrayó el clima de desconfianza institucional que atraviesa América Latina: “El gran desafío será recuperar consensos y fortalecer la gobernabilidad”.

El desafío de gobernar

Más allá de quién resulte electo, los especialistas coinciden en que el próximo presidente enfrentará un escenario complejo desde el inicio. La recuperación de la confianza ciudadana, la construcción de acuerdos y la respuesta a las demandas sociales serán ejes centrales.

Por eso, la elección del domingo no solo definirá quién asumirá el 7 de agosto, sino también el rumbo político de Colombia en los próximos años y su rol en una América Latina en plena reconfiguración.

LB cp