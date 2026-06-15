Quirno cruzó a Petro tras una dura crítica a Milei: “Siete días para que sea historia”

El canciller argentino, Pablo Quirno, respondió con dureza al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que el mandatario cuestionara la política tributaria del Gobierno de Javier Milei al compartir un informe sobre la carga impositiva en Argentina.

Petro se hizo eco de un estudio, compartido por el medio Telesur, que sostiene que los sectores de menores ingresos afrontan una presión tributaria del 36%, mientras que en los niveles más altos de ingresos el peso de los impuestos ronda el 26%. A partir de esos datos, afirmó: “Miren lo que pasa en Argentina, pagan más los trabajadores que los ricos”.

“Esta situación en Argentina es la que pasará si usted se cree la estupidez de prometer bajar impuestos. Efectivamente le bajan impuestos, pero a los más ricos, y le suben a la gente que trabaja”, escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales.

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La respuesta de Quirno no tardó en llegar. El economista citó la publicación de Petro y escribió una breve, pero contundente, frase con tono electoral: “Siete días para que sea historia. Nefasta, por cierto”.

Según señaló la agencia Noticias Argentinas, el mensaje hizo referencia a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio en Colombia, donde el oficialismo buscará mantener el poder frente a una oposición, encabezada por Abelardo de la Espriella, fortalecida en las encuestas.

Sin embargo, Petro continuó su razonamiento y más tarde aseguró que "si Colombia acoge las políticas que Milei hizo en Argentina, simplemente se suicida". "Colombia debe tener dignidad de escoger su propio camino que puede ayudar a guiar a la humanidad", postuló.

El cruce se produjo en medio de una relación tirante entre las administraciones de Milei y Petro, que en los últimos meses protagonizaron diversos intercambios públicos por diferencias ideológicas y económicas.



La disyuntiva en materia económica en la segunda vuelta de las elecciones colombianas

Los colombianos se enfrentan a dos modelos económicos radicalmente diferentes en un contexto de finanzas públicas caóticas, de cara a la segunda vuelta electoral.

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella aboga por un Estado más austero con políticas favorables a las empresas, mientras que el izquierdista Iván Cepeda impulsa un mayor gasto público en programas sociales.

El presidente Gustavo Petro finaliza su mandato de cuatro años con altos índices de aprobación entre las personas de bajos ingresos porque ha reducido la pobreza, apoyado la educación pública, disminuido el desempleo y aumentado el salario mínimo.

Abelardo de la Espriella es admirador de Javier Milei, mientras que Iván Cepeda continuaría con el modelo de Petro

Pero el primer presidente izquierdista de Colombia también ha sido criticado por el elevado gasto público, sus comentarios despectivos hacia la comunidad empresarial y lo que los expertos económicos de la ONU denominan el peor déficit fiscal de América Latina después de Brasil.

En la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio, Cepeda propone seguir adelante con las políticas de Petro para dar prioridad al gasto social y a la transición hacia fuentes de energía no fósiles.

De la Espriella quiere fomentar la inversión privada para estimular el libre mercado y es un gran defensor de la explotación del petróleo y otros recursos naturales de Colombia.

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Si bien muchos en Colombia están preocupados por la ola de violencia guerrillera y de otro tipo que ha azotado la campaña electoral, los expertos afirman que el mayor desafío que enfrentará el próximo presidente será la economía.

Ana Fernanda Maiguashica, economista que dirige el Consejo de Competitividad Privada, un centro de estudios empresariales, afirmó que la gente "va a notar el deterioro del déficit fiscal".

Cepeda afirma que quiere ir aún más lejos con los programas de gasto social de Petro en un país con una de las brechas más flagrantes del mundo entre ricos y pobres. La política de gasto social de Petro ha "eliminado prácticamente la pobreza extrema" en Colombia, afirmó Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Xaveriana.

Pero Petro se marcha con un déficit fiscal de casi el 7% del PIB y unas arcas públicas escasas para los fondos públicos.

Abelardo de la Espriella desafió a Iván Cepeda a un debate con una frase lapidaria: “¿Ahora sí, cobarde?”

De la Espriella, admirador del presidente argentino Javier Milei, afirma que reducirá el tamaño del Estado en un 40% e impondrá medidas de austeridad fiscal. Los expertos afirman que esto supone un reto, ya que necesitaría la aprobación del Congreso. "Es un Milei sin los detalles, un Milei sin la sierra eléctrica", dijo Restrepo.

Luego está el tema de la cocaína, de la cual Colombia es el mayor productor mundial. Representa el 4% del PIB del país, según un estudio de la Universidad de Los Andes.

De la Espriella ha propuesto, de forma novedosa, que los cárteles de la droga puedan conservar el 10% de sus ingresos a cambio de entregar el resto al Gobierno. Esto sería a cambio de incentivos como la protección contra la extradición.

Cepeda propone negociar con los grupos armados involucrados en el narcotráfico, lograr que entreguen sus armas y brindar compensación a las víctimas de décadas de guerra y otros actos de violencia en Colombia.

ML