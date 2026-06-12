Cancillería suma una exfuncionaria de Pettovello mientras siguen vacantes cargos clave

El Gobierno nacional oficializó la designación de la abogada María Inés Brogin Alba como subsecretaria de Culto de la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Proveniente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, su nombramiento se suma a una serie de movimientos internos de la administración nacional que en los últimos meses trasladaron funcionarios entre distintos ministerios para cubrir posiciones estratégicas.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 442/2026, firmado por el presidente Javier Milei y por el canciller interino Pablo Quirno. Allí se establece que la funcionaria asumirá al frente de una de las áreas encargadas de la relación institucional del Estado argentino con las distintas confesiones religiosas.

"Desígnase en el cargo de Subsecretaria de Culto de la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la abogada María Inés Brogin Alba", señala el artículo primero de la norma.

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El decreto también dispone que la funcionaria reciba la categoría de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria "al solo efecto del rango protocolar", conforme a lo previsto en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación, mientras permanezca al frente del área.

María Inés Brogin Alba ocupó distintos cargos en organismos de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional,

La designación se produce en un momento de reorganización interna dentro del Palacio San Martín. Desde la llegada de Pablo Quirno a la conducción de la Cancillería, el Gobierno avanzó con algunos cambios en la estructura política del ministerio, aunque todavía mantiene sin cubrir cargos considerados clave para el funcionamiento de la diplomacia argentina.

Entre ellos figura la Secretaría de Relaciones Exteriores, el puesto tradicionalmente identificado como la vicecancillería, que permanece vacante desde la salida del diplomático Eduardo Bustamante. La renuncia del funcionario fue aceptada con efecto retroactivo al 18 de julio de 2025 y, desde entonces, el Gobierno no formalizó un reemplazo.

A esa situación se suma la vacante en la Jefatura de Gabinete de la Cancillería. Su último titular, Ricardo Lachterman, fue designado en diciembre de 2025 como cónsul general y director del Centro de Promoción Argentina en Milán, Italia. Desde entonces, el cargo tampoco fue cubierto formalmente.

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Quién es María Inés Brogin Alba

Brogin Alba llega a la Cancillería tras desempeñarse en el Ministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello. Abogada de profesión, desarrolló buena parte de su trayectoria en áreas vinculadas a la gestión pública, el asesoramiento jurídico y la administración estatal.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos en organismos de la Ciudad de Buenos Aires y de la administración nacional, consolidando un perfil técnico ligado a la gestión administrativa y legal del Estado. Su recorrido incluye responsabilidades en áreas de coordinación institucional, asesoramiento normativo y administración pública.

El área de Culto

La Subsecretaría de Culto depende de la Secretaría de Culto y Civilización, actualmente encabezada por Agustín Ezequiel Caulo, quien asumió el cargo en mayo de este año mediante el Decreto 362/2026. Caulo reemplazó en la secretaría a Nahuel Sotelo, dirigente de La Libertad Avanza y actual legislador de la provincia de Buenos Aires.

La dependencia tiene entre sus principales funciones la relación institucional con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas reconocidas por el Estado argentino, además de promover iniciativas vinculadas al diálogo interreligioso y la libertad religiosa.

CD