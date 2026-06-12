Pollicita estudia extender la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza la posibilidad de ampliar el objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni a partir de la información recolectada durante los últimos meses, en una pesquisa que se concentra en la evolución patrimonial del funcionario, sus operaciones inmobiliarias y sus movimientos financieros.

La investigación comenzó tras una denuncia que cuestionó el crecimiento patrimonial de Adorni y derivó en una batería de medidas de prueba ordenadas por la fiscalía. Entre ellas, pedidos de información sobre propiedades, vehículos, cuentas bancarias, billeteras virtuales, viajes al exterior y declaraciones juradas.

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En las últimas semanas, Pollicita profundizó el análisis de distintas operaciones vinculadas al patrimonio del funcionario. La fiscalía puso especial atención en la compra de inmuebles, préstamos recibidos para financiar adquisiciones y gastos realizados en efectivo, además de requerir información sobre viajes realizados por Adorni y su entorno familiar.

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Uno de los ejes centrales del expediente es el trabajo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado que debe determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos o bienes adquiridos por el funcionario. Ese informe es considerado clave para definir los próximos pasos procesales.

Fuentes judiciales sostienen que, una vez concluido ese análisis técnico, la fiscalía podría avanzar con un requerimiento para que Adorni justifique el origen de determinados fondos y operaciones bajo sospecha. En ese contexto, también se estudia la incorporación de nuevos elementos al expediente si surgen indicios de hechos que no formaban parte de la investigación original.

Ariel Lijo

La causa se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y continúa en etapa de producción de prueba. En paralelo, el Gobierno salió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete luego de que presentara documentación ante la Justicia para explicar el origen de parte de su patrimonio.

Mientras la fiscalía evalúa si corresponde ampliar la investigación, el expediente ingresa en una fase decisiva. El resultado de los informes patrimoniales y financieros podría determinar si la causa avanza hacia una nueva etapa o si las explicaciones presentadas por el funcionario resultan suficientes para despejar las sospechas.

RG