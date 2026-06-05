Tristán Rodríguez Loredo ante la propuesta del FMI: "Lo que quieren es que más gente pague impuestos en forma directa"

La reciente recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reformar el sistema tributario argentino volvió a poner en debate la estructura impositiva del país. Entre los cambios sugeridos aparece la posibilidad de unificar el tratamiento fiscal entre trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas, con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes que pagan el Impuesto a las Ganancias.

En diálogo con Canal E, el editor de la revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, analizó las recomendaciones del organismo internacional, explicó las diferencias actuales entre los distintos regímenes tributarios y advirtió sobre las dificultades políticas que implicaría avanzar con una reforma de este tipo en un contexto electoral.

Qué cambios propone el FMI para el Impuesto a las Ganancias

Rodríguez Loredo explicó que el organismo internacional detectó fuertes diferencias entre los distintos esquemas de tributación existentes en Argentina.

Actualmente, los trabajadores en relación de dependencia, los autónomos y los monotributistas enfrentan cargas fiscales muy distintas aun cuando registran niveles de ingresos similares.

Según detalló, "hay una gran desigualdad en el tratamiento de tres tipos de personas que reciben ingresos por su trabajo", una situación que el FMI considera necesario corregir.

La propuesta apunta a establecer una escala más uniforme para que la carga tributaria dependa principalmente del nivel de ingresos y no de la categoría en la que tribute cada trabajador.

Por qué el organismo busca ampliar la base de contribuyentes

Uno de los puntos centrales de la recomendación consiste en aumentar la cantidad de personas alcanzadas por los impuestos directos.

Según explicó Rodríguez Loredo, la intención no pasa necesariamente por incrementar la presión fiscal total, sino por distribuirla de manera diferente.

En ese sentido, señaló que "lo que quieren es que más gente pague impuestos en forma directa", siguiendo modelos que actualmente aplican varios países desarrollados.

La lógica detrás de esta propuesta es que una mayor participación de los impuestos sobre los ingresos permitiría reducir la dependencia de otros tributos considerados más distorsivos.

El problema de los impuestos sobre el consumo

El periodista explicó que buena parte de la discusión gira en torno a la necesidad de disminuir impuestos que impactan sobre toda la población independientemente de sus ingresos.

Entre ellos mencionó el IVA, los sellos y especialmente Ingresos Brutos, un tributo provincial que suele ser señalado por economistas y empresarios como uno de los más perjudiciales para la actividad productiva.

Según indicó, "Ingresos Brutos es muy ineficiente, es muy dañino y produce un impuesto en cascada", debido a que grava cada etapa del proceso productivo.

Además, cuestionó las tasas municipales vinculadas a higiene y seguridad, que en muchos casos funcionan como impuestos encubiertos sin una contraprestación directa para el contribuyente.

Las dificultades para avanzar con una reforma tributaria

A pesar de las recomendaciones técnicas, Rodríguez Loredo consideró que cualquier modificación deberá enfrentar una fuerte resistencia social y política.

El principal problema es la desconfianza que existe entre los contribuyentes luego de décadas de cambios impositivos que prometían ser transitorios y terminaron consolidándose de manera permanente.

Por eso advirtió que "el contribuyente argentino mira esto con lupa", especialmente cuando se plantea ampliar la base tributaria bajo la promesa de eliminar otros impuestos.

En ese contexto, recordó el caso del impuesto a los créditos y débitos bancarios, creado como una medida temporal durante la crisis de 2001 y todavía vigente más de dos décadas después.

La caída de la recaudación y el debate fiscal

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la evolución de la recaudación tributaria en los primeros meses del año.

Rodríguez Loredo sostuvo que, más allá de algunos repuntes mensuales, la tendencia general sigue mostrando señales de debilidad.

Según explicó, "si tomamos los cinco meses del año, baja la recaudación", un dato que complejiza aún más cualquier discusión sobre cambios impositivos.

Al mismo tiempo, recordó que el Gobierno mantiene compromisos vinculados a la reducción de determinados tributos, especialmente en áreas relacionadas con la producción y las exportaciones.

Quiénes podrían verse afectados por una eventual reforma

Consultado sobre el impacto concreto de una modificación en Ganancias, el periodista consideró que los pequeños contribuyentes no serían los principales afectados.

Sin embargo, señaló que los sectores medios podrían enfrentar cambios más significativos dependiendo del diseño final que adopte una eventual reforma.

En particular, explicó que la intención sería corregir distorsiones entre trabajadores que actualmente tributan de manera muy diferente pese a tener ingresos comparables.

Además, remarcó que el desafío consiste en ampliar la base tributaria sin incrementar la presión total sobre quienes ya soportan una carga impositiva elevada.

La discusión pendiente sobre los impuestos patrimoniales

Rodríguez Loredo también mencionó otros tributos que suelen generar controversias recurrentes, como los impuestos al patrimonio y los gravámenes considerados de lujo.

Según explicó, muchos de estos impuestos terminan perdiendo sentido cuando sus parámetros no se actualizan al ritmo de la inflación.

Por eso recordó que "si no lo adecuás con la inflación, terminan pagando bienes personales personas que tienen un departamento de tres ambientes", una situación que distorsiona el objetivo original de esos tributos.

Para el periodista, cualquier reforma impositiva deberá contemplar estas cuestiones si pretende construir un esquema más equitativo y sostenible en el tiempo.