Petro acusó a Milei de intentar influir en sus elecciones y querer "destruir el progresismo en Colombia"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó duramente a Javier Milei en la recta final de la campaña para el balotaje de su país, afirmando que el mandatario argentino busca influir en las elecciones para “destruir el progresismo” en ese país.

“Milei, según las grabaciones certificadas hechas al narcotraficante Juan Orlando Hernández, busca con dineros de él, del genocida de bebés de Gaza, Netanyahu, y con Milei y su dinero, destruir el progresismo en Colombia, como dicen por la razón y la fuerza, es decir a sangre y fuego”, escribió Petro en su cuenta oficial de X.

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Y agregó: “Milei llevo a Argentina a ser uno de los países más pobres del mundo, y hacer que los argentinos dejarán de comer carne de la mejor del mundo a comer carne de burro”.

Luego, escribió otro extenso posteo donde aseguró: “Mientras en Argentina quiebran 30 empresas por día, en mi gobierno se crean 50 empresas por día. Mientras Argentina ha destruido y quebrado 24.000 empresas, en mi gobierno hemos llegado al número más alto de empresas en la historia 1.805.000 empresas”.

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Petro siguió su enumeración: “Mientras en Argentina recortaron el presupuesto y cerraron instituciones con motosierra y por eso disminuyó el mercado interno y por esa razón creció la pobreza, en mi gobierno se amplió el gasto en la educación pública, por encima de todo y amplió el gasto en salud como no se había hecho en ningún gobierno y ayudamos a 3 millones de viejas y viejos, sacándolos de la pobreza extrema, y disminuimos en 6 millones de personas, la pobreza monetaria y la pobreza extrema”.

Para finalizar diciendo: “Mientras desestimulamos la economía fósil y transitamos a energías limpias, logramos tener la segunda economía con mayor diversidad de América Latina, después de Uruguay, y logramos la tasa de desempleo más baja del siglo, en Argentina pasaron a depender del frackling y tienen la tasa de desempleo más alta de los últimos tiempos”.

Las declaraciones de Petro llegaron luego de que Milei expresara públicamente su apoyo al candidato presidencial de la derecha, Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta.

La declaración de Javier Milei a favor de Abelardo de la Espriella

Javier Milei escribió un posteo en X sobre el candidato Abelardo de la Espriella: “Todo mi apoyo a de La Espriella para el ballotage del 21 de junio. Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”.

Y aseguró: “En el ballotage del 21 de junio se juega mucho más que una elección: se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor. Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando. La Argentina de La Libertad Avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia”.

HM