Milei pidió a De la Espriella derrotar al 'zurdo' Petro y avanzó con su apuesta regional: "Fuerzas de la Libertad"

"Dale que le tenés que ganar a ese zurdo hijo de puta", le dijo Javier Milei a Abelardo de la Espriella, quien competirá el próximo domingo en el balotaje en Colombia ante Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro. El intercambio fue difundido en redes sociales por el empresario admirador de Donald Trump quien, al igual que otras figuras en la región, irrumpió en la política como un outsider que promete mano dura y reemplazar al primer gobierno progresista de la historia del país cafetero.

Pero la conversación no solo mostró la afinidad ideológica entre ambos sino que expuso hasta qué punto el mandatario argentino decidió involucrarse en la disputa política de otros países de la región, fiel al estilo Trump, quien ya se había reunido con de l'Espriella en su residencia de Mar-a-Lago en enero. Pero ahora con un objetivo mayor: convertirse en el referente del giro regional hacia el espectro conservador o anti progresista, consolidando un movimiento que ahora llamó "Las Fuerzas de la Libertad".

El video de Milei y De l'Espriella

"Un tigre y un león peleando por la libertad". La frase formó parte de la conversación difundida por De la Espriella, el abogado penalista y empresario de 47 años que este domingo enfrentará al candidato del oficialismo colombiano. Durante la charla, Milei felicitó al candidato por su desempeño en la primera vuelta electoral y le transmitió su respaldo para la definición. "Mi expectativa y apoyo para lo que se viene en el balotaje. Esperamos que sea una nueva etapa en la relación entre nuestros países. No nos llevamos muy bien con determinado personaje llamado Petro", afirmó, entre risas.

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De la Espriella, un admirador del estilo del presidente de la motosierra, elevó la apuesta y ubicó la contienda local en Colombia a nivel internacional, llevándola al plano de "ellos y nosotros", haciendo alusión a la sintonía ideológica con otros líderes de la internacional conservadora como el salvadoreño Nayib Bukele, el español Santiago Abascal (Vox) o el propio Trump, a pesar de las diferencias en otras áreas, como la económica. "La horrible noche pronto cesará. Lo que no funciona es lo de ellos, lo que si funciona es lo nuestro. La pobreza, el caos, les sirve, hay que hacer exactamente lo contrario a lo que ellos proponen", sostuvo.

La difusión del video se produjo apenas días después de que Milei expresara públicamente su apoyo al ganador de la primera vuelta en Colombia. En un mensaje publicado en X, el Presidente había afirmado que en la elección se define si el país elige el camino del crecimiento económico o persiste en el del "comunismo empobrecedor". "Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando", escribió.

Abelardo de la Espriella, Trump y Marco Rubio.

Las declaraciones alimentaron una nueva controversia con el presidente Petro, también muy activo en redes con un lenguaje similar al de Milei, pero del otro lado del espectro ideológico. Lo acusó de intentar influir en el proceso electoral y de buscar "destruir el progresismo" en su país. A la disputa se sumó luego el canciller Pablo Quirno, quien respondió a uno de los mensajes del jefe de estado colombiano con una referencia directa al balotaje: "Siete días para que sea historia".

Una elección que vuelve a redefinir el mapa político en Colombia

En tanto, la elección del domingo ocurre en un contexto de transformación política que inició en Colombia desde que el propio Petro pateó el tablero en 2022 al convertirse en el primer presidente progresista de la historia del país, superando en el balotaje a otro outsider de la política tradicional, representada por el uribismo: el empresario Rodolfo Hernández, quien había construido una campaña vertiginosa desde las redes sociales y era conocido como "el viejito de TikTok".

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Cuatro años después, el escenario vuelve a mostrar candidatos por fuera de las estructuras tradicionales. El favorito de cara al domingo, que armó su fortuna en torno a la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, fundó en 2025 el movimiento Defensores de la Patria y construyó su candidatura con un discurso centrado en la seguridad, la reducción del estado y la libertad económica, mientras que la candidata del uribismo quedó lejos de la pelea por la Presidencia.

En una entrevista reciente con PERFIL, el embajador colombiano en Argentina, José Roberto Acosta, atribuyó el fenómeno a un sistema político que no logró dar respuestas a los desafíos de un país que definió como un "sancocho" (una sopa típica colombiana) ordenado por instituciones fuertes. Un país al que definió como el "ombligo de América" por su ubicación geopolítica estratégica, atravesado simultáneamente por el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, la minería ilegal y la violencia política. "El atentado es una herramienta política, sin dudas", sostuvo Acosta al referirse al clima electoral previo a la primera vuelta.

La estética de las redes sociales de Abelardo de la Espriella, un abogado y outsider de la política que podría ser el próximo presidente de Colombia.

A pesar de ese escenario, el diplomático destacó la resiliencia institucional colombiana. "Es un país institucionalmente muy fuerte. La Constitución de 1991, con sus errores y omisiones, sigue siendo bastante progresista, aunque muchas veces falta aplicarla", afirmó.

Como evidencia mencionó la llegada de Petro al poder mediante un proceso electoral regular, representando un giro histórico en la política colombiana. Ahora, el oficialismo busca consolidar esa experiencia con la candidatura de Iván Cepeda, cercano a líderes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el español Pedro Sánchez y varias figuras del peronismo.

"Salvadores": la construcción de la ola conservadora regional

El apoyo a De la Espriella encaja en una estrategia que Milei viene profundizando desde su llegada a la Casa Rosada. El mandatario argentino construyó buena parte de su proyección internacional a partir de una confrontación discursiva abierta con China y los gobiernos progresistas de la región, sumado a una creciente cercanía con dirigentes de posiciones disruptivas de un amplio espectro ideológico-político, como Trump, Bukele y el israelí Benjamin Netanyahu.

Para Javier Corrales, politólogo de la Universidad de Harvard especialista en democracia y autoritarismo en América Latina, el fenómeno responde a una demanda cada vez más extendida por liderazgos fuertes. "Los votantes creen que si eligen a un hombre fuerte que impulse determinadas políticas encontrarán la salvación", explicó recientemente en una charla con PERFIL en el espacio del X Spaces, The Global Desk.

Ivan Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos del balotaje del domingo 21 en Colombia.

El profesor de Amherst College, en Estados Unidos, sostuvo que la tendencia surgió con Hugo Chávez a finales de 1990, donde se construyó un "legalismo autocrático" donde un líder personalista fue cooptando las instituciones, desde la Corte Suprema hasta las fuerzas de seguridad, para consolidar su poder. Una faceta que, sostiene, atraviesa las fronteras ideológicas. "Hoy pareciera que el electorado prefiere un liderazgo fuerte para defender sus políticas, ya sean de izquierda o de derecha", señaló.

En tanto, Corrales advirtió que una de las principales lecciones de Venezuela es el riesgo de depositar expectativas excesivas en figuras personalistas. "La política de los hombres fuertes, incluso si te gustan sus ideas, puede convertirse en una receta para más tiranía", sostuvo. Según explicó, la experiencia venezolana mostró cómo amplios sectores de la sociedad depositaron expectativas de salvación en líderes fuertes, una dinámica que hoy observa en distintos países de América Latina.

"Siempre hay que asegurarse de que existan instituciones capaces de limitar al Poder Ejecutivo, y no de fortalecerlo. Pero no estamos en ese momento sino que existe el riesgo de que ocurra. Es algo que ocurrió en Venezuela a fines de los años noventa y que ahora parece que se está extendiendo por América Latina", concluyó.

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La relación con Colombia detrás de los cruces

Los intercambios entre Milei y Petro suelen proyectar la imagen de una relación bilateral atravesada por el conflicto permanente, algo que no necesariamente se traduce a nivel diplomático o ministerial. En la charla previa a la primera vuelta presidencial colombiana, el embajador Acosta, quien antes de llegar a Buenos Aires ocupó un alto puesto en el ministerio de Economía colombiano, aseguró que los cruces públicos no alteraron el funcionamiento cotidiano del vínculo entre ambos países.

"La diplomacia twittera existe, pero es otra escala. En lo concreto, la relación funciona", sostuvo. El diplomático destacó avances en materia de conectividad aérea, facilitación comercial y cooperación bilateral. También señaló que las reuniones de trabajo entre funcionarios y empresarios se concentran en cuestiones prácticas y no en las polémicas que dominan las redes sociales.

"Uno en reuniones con el sector empresarial o gremial no discute tuits ni tensiones políticas. Se va directo a temas concretos: infraestructura, comercio, café, canales de exportación", resumió.