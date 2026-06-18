Confianza al consumidor: sube 6,4% en junio, pero sigue por debajo de los niveles de 2025

La Universidad Di Tella difundió los resultados del Índice de Confianza al Consumidor (ICC) correspondientes a junio, que reflejan una mejora mensual del 6,4%, aunque todavía muestran un retroceso respecto de los niveles observados un año atrás. La comparación interanual continúa siendo desfavorable para algunos segmentos de la economía. En ese sentido, se señaló que “la disminución se ve fehaciente respecto de junio de 2025, cuando hablamos de interanual”, remarcando que el indicador aún no logra recuperar los máximos alcanzados durante la actual gestión.

El punto más alto del índice durante el gobierno de Javier Milei se registró en enero de 2025, cuando alcanzó los 47,38 puntos. Actualmente, el indicador se ubica en 42,71 puntos, lo que implica una caída acumulada de 9,86% desde aquel pico.

Diferencias regionales y evolución del indicador

El nivel más bajo del ICC se produjo tras las primeras medidas económicas implementadas por el Gobierno, cuando el índice descendió a 35,6 puntos. Desde entonces, la recuperación acumulada alcanza casi 20 puntos porcentuales.

Los datos muestran que el mayor crecimiento mensual se registró en el Gran Buenos Aires (GBA), donde la confianza avanzó un 10%. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la mejora fue del 4,78%, mientras que en el interior del país alcanzó el 2,06%. Sin embargo, esta última región continúa exhibiendo los niveles más elevados del indicador, con 46,33 puntos.

Hogares de menores ingresos lideran la recuperación

Otro dato relevante del informe es que los hogares de menores ingresos fueron los que mostraron la mejora más significativa. En contraste, los hogares de ingresos altos registraron una suba del 5,34%. A pesar de ello, los sectores de mayores ingresos continúan mostrando una confianza superior, con un índice de 44,09 puntos frente a los 40,66 puntos observados en los hogares de menores recursos.

Entre los componentes que más impulsaron el crecimiento del ICC sobresalen las expectativas vinculadas a bienes durables e inmuebles, con una mejora de 7,8%, seguidas por la percepción sobre la situación personal, que avanzó 7,79%. Por su parte, la evaluación de la situación macroeconómica mostró una suba más moderada, de 4,37%.

Finalmente, el analista señaló que tanto las expectativas futuras como las condiciones presentes registraron mejoras durante junio, aunque estas últimas mostraron un avance más marcado, con un incremento de 8,77%. De esta manera, el ICC continúa reflejando una recuperación heterogénea, con diferencias según regiones, niveles de ingreso y sectores de la economía.