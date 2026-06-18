Diego Raus sobre Adorni: “No le aporta absolutamente nada al Gobierno y le está restando permanentemente”

La situación de Manuel Adorni continúa generando tensiones dentro del oficialismo y alimentando cuestionamientos sobre la estrategia política del Gobierno. Para el sociólogo Diego Raus, el escenario actual ya superó la instancia de una polémica pasajera y se transformó en un problema de fondo para la administración nacional.

“Es una situación que ya no tiene explicación, ya es inadmisible”, afirmó el sociólogo, quien descartó la existencia de una interna formal dentro del Gobierno, aunque reconoció que cada vez son más las voces que reclaman una definición por parte del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano.

Según explicó, el principal inconveniente es que la controversia en torno al funcionario eclipsa los resultados económicos que el oficialismo considera positivos. “Todo queda permanentemente subsumido en la cuestión Adorni”, señaló. En ese sentido, remarcó que indicadores como la baja del riesgo país, la estabilidad cambiaria y las expectativas de inversión no logran traducirse en rédito político para el Gobierno.

Además, consideró que la permanencia de Adorni resulta difícil de justificar desde una lógica de construcción de poder. “No le aporta absolutamente nada al Gobierno y, por el contrario, le está restando permanentemente”, aseguró.

El costo político de una economía que no llega al ciudadano

Más allá del caso Adorni, Raus advirtió que el Gobierno enfrenta un desafío mayor: transformar los indicadores macroeconómicos en mejoras concretas para la población. “El arreglo de la macro le dio dos años de primavera a este gobierno”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que los beneficios del ordenamiento económico todavía no se reflejan en la vida cotidiana de millones de argentinos.

“Hay 40 millones de personas que están esperando mejorar su situación y eso no se está dando”, enfatizó. Para el analista, esta situación podría convertirse en un problema electoral si la recuperación económica no comienza a percibirse antes de fin de año.

Asimismo, señaló que distintos sectores políticos y empresariales observan con preocupación la falta de una estrategia que garantice sustentabilidad política para el programa económico. En esa línea, interpretó que dirigentes como Mauricio Macri y Patricia Bullrich buscan posicionarse frente a los espacios que el oficialismo deja vacantes.

La interpelación a Adorni y el futuro de la agenda oficial

Raus también cuestionó la decisión del Gobierno de modificar prioridades políticas para evitar una eventual interpelación parlamentaria al funcionario. “Para defender a Adorni de una posible interpelación, dejó su agenda política”, afirmó. A su juicio, la estrategia no resolverá el problema de fondo y solo postergará una discusión que inevitablemente volverá a instalarse.

Finalmente, insistió en que el oficialismo necesita fortalecer su construcción política si pretende sostener el rumbo económico. “Para sostener un modelo económico se necesita sustentabilidad política, se necesita diálogo, se necesita conversar”, concluyó, al advertir que ese es precisamente uno de los déficits más visibles de la actual gestión.