20 años de Red Hat en Argentina: de la revolución Linux a la era de la inteligencia artificial abierta

Hace veinte años, hablar de código abierto en el mundo corporativo todavía parecía una apuesta contracultural. Linux era visto por muchos como una tecnología reservada para especialistas, comunidades técnicas o entornos académicos. La nube pública todavía no dominaba la conversación, la virtualización apenas comenzaba a transformar los datacenters y conceptos como inteligencia artificial generativa, automatización masiva o nube híbrida simplemente no formaban parte del vocabulario empresarial cotidiano.

En ese contexto, Red Hat comenzaba a construir su historia en Argentina.

Dos décadas después, tanto la industria tecnológica como Red Hat cambiaron profundamente. Y quizás lo más interesante es que ambos recorridos evolucionaron en paralelo. Porque si algo definió estos últimos 20 años fue la transformación constante de la tecnología empresarial: desde servidores físicos hacia máquinas virtuales; desde datacenters tradicionales hacia modelos híbridos y multicloud; desde aplicaciones monolíticas hacia contenedores y Kubernetes; y ahora, desde la automatización hacia sistemas impulsados por inteligencia artificial.

Cada uno de esos cambios redefinió la manera en que las organizaciones construyen, ejecutan y escalan sus negocios. Y en cada una de esas etapas, el open source dejó de ser una alternativa para convertirse en el motor principal de innovación.

Cuando Red Hat llegó a Argentina, el desafío era demostrar que Linux podía convertirse en una plataforma empresarial confiable. Con el tiempo, esa conversación evolucionó. La virtualización permitió a las empresas optimizar infraestructura y ganar eficiencia. Más tarde llegó la revolución cloud, donde la flexibilidad y la interoperabilidad se volvieron fundamentales para evitar dependencias tecnológicas rígidas. Luego apareció Kubernetes y el mundo de los contenedores, impulsando nuevas formas de desarrollar aplicaciones y modernizar operaciones.

Hoy estamos entrando en otra transición igual de profunda: la era de la inteligencia artificial empresarial.

Y nuevamente aparece una pregunta muy similar a la de hace veinte años: ¿cómo construir innovación sin quedar atrapados en plataformas cerradas?

La diferencia es que ahora el debate no gira solamente alrededor de infraestructura o software, sino también sobre modelos, datos, soberanía digital y capacidad de elección. Las organizaciones ya no buscan únicamente adoptar IA; necesitan poder ejecutarla en cualquier entorno, integrarla con sus sistemas existentes y mantener control sobre sus datos y procesos críticos.

En muchos sentidos, el momento actual recuerda a los comienzos de Linux en el mundo corporativo. Existe entusiasmo, velocidad de adopción y una enorme presión competitiva. Pero también aparecen preguntas sobre estándares, interoperabilidad y sustentabilidad tecnológica. Y es precisamente allí donde el modelo abierto vuelve a cobrar relevancia.

Jorge Payró Country Manager, Argentina & Senior Director, SOLA Región en Red Hat

Durante estos años, Red Hat también evolucionó junto con la industria. Pasó de ser reconocida principalmente por Red Hat Enterprise Linux a convertirse en una compañía enfocada en nube híbrida abierta, automatización, virtualización, plataformas de aplicaciones e inteligencia artificial empresarial. Hoy, tecnologías como Red Hat OpenShift, Ansible Automation Platform y Red Hat AI forman parte de estrategias críticas para organizaciones de múltiples industrias alrededor del mundo.

En paralelo, Argentina también atravesó su propia transformación tecnológica. En estos veinte años, el país vio crecer unicornios tecnológicos, ecosistemas fintech, plataformas de e-commerce, proyectos de modernización estatal y nuevas capacidades digitales en industrias tradicionales. Muchas de esas iniciativas compartieron algo en común: la necesidad de construir tecnología flexible, escalable y preparada para el cambio constante.

Quizás esa sea la principal enseñanza que deja este recorrido. La tecnología cambia. Las plataformas evolucionan. Los modelos de negocio se reinventan. Pero la necesidad de mantener apertura, colaboración y capacidad de adaptación permanece intacta.

Hace veinte años, el gran desafío era convencer al mercado de que el open source podía ser confiable. Hoy, el desafío es demostrar que puede ser la base sobre la cual construir la próxima generación de inteligencia artificial empresarial.

Y si algo mostró la industria durante estas dos décadas, es que las tecnologías que realmente transforman el mercado no suelen ser las más cerradas, sino aquellas capaces de construir ecosistemas abiertos, colaborativos y preparados para evolucionar junto con el mundo.

Porque en tecnología, como en la innovación misma, el futuro rara vez pertenece a quienes intentan controlarlo todo. Generalmente pertenece a quienes son capaces de construir plataformas abiertas para que otros también puedan crear.