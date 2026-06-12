Jorge Payró: “Estamos en un tiempo en donde hay una ola de innovación muy grande”

El Country Manager Argentina y Senior Director de Red Hat para la región, Jorge Payró, conversó con Canal E y se refirió a que la inteligencia artificial se consolidó como una de las principales herramientas de transformación para las empresas, pero su implementación plantea desafíos vinculados con la estrategia, la seguridad de la información y la sostenibilidad de los proyectos.

Según Payró, el mercado atraviesa una etapa de fuerte innovación tecnológica. “Estamos en un tiempo en donde hay una ola de innovación muy grande” y, en ese contexto, “la inteligencia artificial viene a ofrecernos una serie de posibilidades realmente muy amplia”.

Creció el potencial de la IA en el último tiempo

Asimismo, explicó que durante los últimos años muchas compañías se enfocaron en explorar el potencial de la IA. En ese sentido, afirmó que la tecnología “ha estado en un grado de alta exploración y análisis, un poco una mezcla entre los que no querían quedar afuera de la nueva tecnología y los que están explorando y haciendo pilotos para poder pasar realmente a la producción y a poder generar impacto”.

Para Payró, la adopción de inteligencia artificial no debe limitarse a incorporar herramientas aisladas. Por el contrario, sostuvo que es fundamental contar con una estrategia integral. “La tecnología por sí sola puede ser un vehículo”, señaló, aunque aclaró que para obtener resultados concretos es necesario que esté “asociada a integradores de negocio o de servicio”.

Se acentúa la necesidad de flexibilidad

En ese marco, destacó la necesidad de construir una infraestructura flexible y escalable. “Necesitamos tener una buena plataforma que nos dé flexibilidad, que nos dé libertad de elección sin perder el control sobre nuestros datos, sobre nuestras decisiones y sobre todo pensando en el futuro, tener una estrategia, un plan a largo plazo”, remarcó.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas es la protección de la información. Frente a ello, el entrevistado destacó la relevancia del concepto de soberanía digital. “Hay un término que es soberanía digital y que tiene que ver con la importancia de tener claro dónde están nuestros datos, cómo los cuido, la operación, la estructura que voy a tener”, explicó.

También valoró el aporte del software de código abierto para fortalecer la seguridad informática. En sus palabras, este modelo “permite que una altísima cantidad de colaboradores, empresas, ingenieros, desarrolladores, tengan la posibilidad de acceder al código, aportar ideas y trabajar en aspectos de la seguridad”.