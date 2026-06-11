Qué propuesta ofrece Red Hat AI a la manera en que operan las empresas en América Latina

La inteligencia artificial continúa transformando la manera en que operan las empresas en América Latina. En ese contexto, Victoria Martínez Suárez, Artificial Intelligence Business Development Manager para Latinoamérica, en comunicación con Canal E, explicó cómo las organizaciones pueden desarrollar agentes inteligentes, optimizar costos y garantizar la seguridad de sus sistemas mediante plataformas abiertas.

Martínez Suárez destacó que la propuesta de Red Hat AI busca facilitar la construcción de soluciones escalables y seguras. Según explicó, "nuestra plataforma de Red Hat AI es una plataforma que permite desarrollar agentes, que permite desarrollar modelos, que permite asegurar estos agentes y estas cargas de trabajo".

Cuáles son los principales desafíos

Además, señaló que uno de los principales desafíos actuales es la eficiencia en el uso de recursos computacionales. En ese sentido, afirmó que la plataforma permite "hacer que lo que montemos arriba sea más eficiente, porque hoy tenemos un gran desafío con lo que son los tokens, con lo que se llama economía de tokens".

Martínez Suárez explicó que la inteligencia artificial generativa funciona a través de tokens, que permiten traducir las solicitudes realizadas por los usuarios al lenguaje que procesan los sistemas. "Hoy, cuando hablamos de estas tecnologías de inteligencia artificial generativa, se manejan por tokens y esta es la manera en la cual, por ejemplo, si yo hago una petición, esa petición se traduce en el lenguaje de máquina, que es el token", detalló.

El objetivo se instala en mejorar las condiciones de las empresas

Asimismo, remarcó la importancia de proteger las comunicaciones y los datos dentro de los sistemas de IA. Sobre este punto, sostuvo que, "nosotros estamos trabajando para poder securizar los agentes y las comunicaciones internas", y agregó que el objetivo es "evitemos tener vulnerabilidades a las que estamos tan expuestos con estas nuevas tecnologías".

Uno de los aspectos centrales de la estrategia de Red Hat es su apuesta por tecnologías abiertas. La entrevistada explicó que la compañía busca alejarse de los modelos cerrados y fomentar la transparencia. "Partimos siempre de las comunidades", indicó, y precisó que eso significa "partimos del open source, de que esto se pueda compartir, de que se transforme, rompemos este paradigma de la caja negra para hablar de la caja de cristal y realmente entender qué es lo que hacen los modelos".

También destacó que actualmente no existe una única solución tecnológica dominante en inteligencia artificial. Por eso, aseguró que, "no hay un único, digamos, mejor modelo o mejor agente".