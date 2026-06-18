Eduardo Reina: “En el gobierno, nadie quiere quemarse las manos con Adorni, porque no le creen"

La situación política alrededor de Manuel Adorni sigue escalando y amenaza con convertirse en uno de los principales focos de conflicto para el Gobierno. Según explicó el analista político Eduardo Reina, el oficialismo busca evitar una derrota parlamentaria mientras intenta contener las consecuencias políticas derivadas de las denuncias que involucran al funcionario.

El analista señaló que la comparecencia prevista en el Senado fue postergada una semana y explicó que el objetivo de la convocatoria no estaba vinculado a cuestiones de gestión, sino a los cuestionamientos que surgieron en los últimos meses. "Básicamente lo que Senadores quería hablar con él era sobre los casos de corrupción que salieron a la luz durante este tiempo", afirmó.

Reina advirtió que existe un amplio consenso entre distintos sectores políticos para exigir explicaciones. "Hay un consenso generalizado dentro de los senadores que tiene que dar explicaciones, inclusive con las fuerzas amigas", remarcó. En ese contexto, explicó que una eventual sesión informativa podría derivar posteriormente en una moción de censura si las respuestas del funcionario no resultan satisfactorias para la Cámara alta.

El costo político de sostener a Adorni

Para Reina, uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno es que el caso ya trascendió los círculos políticos y se instaló en la opinión pública. "Vos hablás con cualquiera en la calle y sabe cuál es el caso Adorni", sostuvo.

A su entender, la permanencia del funcionario genera más costos que beneficios para la administración nacional. "El rédito o el perjuicio político es muy grande y yo no sé hasta cuándo lo van a seguir manteniendo", aseguró.

El analista también reveló que dentro del oficialismo existirían diferencias respecto de cómo abordar la situación. "Muchos no quieren llegar a esa situación porque dicen si nosotros aflojamos acá nos llevan puesto a todos", explicó al referirse a quienes rechazan una eventual salida del funcionario.

Asimismo, consideró que el Gobierno trabaja contrarreloj para evitar que prospere una moción de censura en el Senado. "Tenemos una semana para explicar esto, para esperar esto y vamos a ver cómo se mueven las fichas", afirmó.

Las dudas dentro del Gobierno y el futuro del funcionario

Reina también puso el foco en el respaldo político que recibe Adorni y aseguró que cada vez son menos los dirigentes dispuestos a defenderlo públicamente. "Lo que nadie quiere en el gobierno es quemarse las manos con Adorni, porque no le creen", señaló. Según explicó, con el paso de las semanas fueron apareciendo nuevos elementos que incrementaron las dudas dentro del propio oficialismo.

Además, sostuvo que una eventual salida del funcionario tampoco sería sencilla. "No va a ser fácil sacárselo de encima, así hablando en criollo", expresó.

Finalmente, advirtió que cualquier intento de reubicar a Adorni en otro cargo podría generar rechazo social. "El gobierno tiene que ver la manera de bajarlo de la lista y poner a otro", concluyó, al remarcar que el desgaste político continúa creciendo y que la sociedad comienza a mostrar signos de cansancio frente a una polémica que parece no encontrar un desenlace cercano.