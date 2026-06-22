La desocupación subió a 7,8% en el primer trimestre, según el INDEC

La desocupación subió a 7,8% en el primer trimestre de 2026, marcando un incremento de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al trimestre anterior y una caída de 0,1 p.p. en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En los primeros tres meses de este año, la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 44,8%.

En la comparación interanual, “la tasa de subocupación (11,1%) registró una suba estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales (p.p.). La tasa de informalidad (44,2%) presentó un aumento de 2,2 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior”, señaló el INDEC.

Por su parte, la tasa de desocupación de aglomerados de menos de 500.000 habitantes (5,7%) tuvo un aumento de 0,7 p.p. interanual.

Con respecto al último trimestre de 2025, las tasas específicas de actividad y empleo de varones de 30 a 64 años se ubicaron en 90,7% y 86,0%, respectivamente y mostraron disminuciones estadísticamente significativas de 1,3 p.p. y 1,9 p.p. respecto del trimestre anterior. “La tasa de desocupación de aglomerados de menos de 500.000 habitantes mostró un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. respecto al trimestre anterior, de 4,7% a 5,7%”.

A nivel regional, las tasas de empleo regionales son de 44,8% en Gran Buenos Aires, 45,1% en Cuyo, 42,1% en Noreste, 44,3% en Noroeste, 45,8% en Pampeana y 42,8% en Patagonia.

Por su parte, las tasas de desocupación regionales son de 8,7% en Gran Buenos Aires, 5,5% en Cuyo, 7,2% en Noreste, 4,9% en Noroeste, 8,2% en Pampeana y 5,0% en Patagonia.

Análisis de los datos

Desde el CEPEC indicaron que “detrás de esa estabilidad aparecen señales de fragilidad. La subocupación aumentó de 10,0% a 11,1% en términos interanuales, un crecimiento estadísticamente significativo”.

En particular, destacaron que la subocupación demandante pasó de 7,0% a 7,5%, lo que implica que cada vez más personas tienen trabajo pero necesitan trabajar más horas o conseguir una ocupación adicional para complementar sus ingresos.

Y añadieron: “Otro dato relevante es el avance de la informalidad laboral, que alcanzó el 44,2% de los ocupados, frente al 42,0% registrado un año atrás. Esto implica que una mayor proporción de trabajadores se desempeña sin acceso pleno a derechos laborales y cobertura previsional, consolidando un mercado de trabajo que genera empleo, pero con crecientes problemas de calidad y protección social”.

Para Aldo Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, “si bien algunos pueden decir: ‘Bueno, aumentó el desempleo respecto del cuarto trimestre del año pasado’, la realidad es que, en los primeros trimestres, siempre el desempleo aumenta contra el cuarto trimestre del año anterior, porque están las vacaciones y, durante ese período, hay menos demanda de trabajo”.

Según el economista, es notable que haya caído levemente el desempleo en el primer trimestre de este año respecto del primer trimestre del año pasado, aun cuando aumentó mucho la cantidad de gente que quiere trabajar.

“Creo que eso nos habla de que se frenó la suba del desempleo en el cuarto trimestre y de que, durante el resto del año, va a recuperarse el empleo y va a seguir cayendo el desempleo”, añadió.