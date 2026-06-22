SpaceX cae por tercer día consecutivo tras anunciar su primera emisión de deuda

Las acciones de SpaceX cayeron por tercer día consecutivo después de que la empresa dirigida por Elon Musk anunciara que emitirá bonos con calificación de grado de inversión por primera vez, como parte de lo que se prevé será una masiva campaña de financiación para respaldar sus ambiciones en inteligencia artificial.

Las acciones llegaron a caer hasta un 10% el lunes por la mañana en Nueva York. Este retroceso se produjo después de una baja superior al 8% registrada entre miércoles y jueves, antes de que el mercado estadounidense cerrara el viernes por el feriado federal de Juneteenth.

Los primeros días de cotización de SpaceX tras su oferta pública inicial (OPI) récord de US$75.000 millones estuvieron marcados por la volatilidad que suele caracterizar a las nuevas OPI con un bajo flotante. Apenas el 4,2% del total de acciones en circulación estuvo disponible para negociación durante la primera jornada, mientras que el interés de los inversionistas minoristas fue muy elevado. Aun así, al cierre del jueves, los títulos cotizaban un 37% por encima de su precio de salida de US$135, con una capitalización bursátil de US$2,4 billones.

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El conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial pretende recaudar al menos US$20.000 millones mediante su primera emisión de bonos, según informó Bloomberg la semana pasada.

La apuesta de la empresa por la inteligencia artificial, reforzada por la adquisición de xAI, propiedad de Musk, en febrero, llevó a los inversionistas a seguir de cerca la salida a bolsa de la compañía ante las perspectivas de futuras OPI de competidores como Anthropic PBC y OpenAI. Ambas empresas planean debutar en los mercados tan pronto como este año, con valoraciones que se espera ronden US$1 billón.

Salida a bolsa histórica

La negociación minorista de SpaceX, cuyo nombre oficial es Space Exploration Technologies Corp., fue la más intensa registrada en una salida a bolsa en la historia reciente. Los inversionistas particulares compraron un monto neto de US$405 millones en las primeras cinco sesiones, según Vanda Research. Los datos mostraron que los inversionistas minoristas adquirieron más acciones de SpaceX la semana pasada que todas las acciones de las “Siete Magníficas” combinadas.

La acción recibió una recomendación inicial de “ponderación sectorial” por parte de KeyBanc Capital Markets, la primera calificación equivalente a “mantener”, según datos recopilados por Bloomberg. Los analistas, encabezados por Michael Leshock, señalaron que SpaceX seguirá siendo líder en lanzamientos espaciales y sectores relacionados, aunque gran parte de su valor de largo plazo ya estaría reflejado en el precio de la acción.

SpaceX “dispone de importantes vías de crecimiento disruptivo, pero creemos que esto ya está incorporado en la valoración actual y que, en nuestra opinión, la relación entre riesgo y rentabilidad parece equilibrada”, escribió Leshock.



LM