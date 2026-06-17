Acciones SpaceX revierten avances y caen por primera vez desde su exitoso debut

Las acciones de SpaceX retrocedieron por primera vez desde su histórica oferta pública inicial, poniendo fin a una racha de tres sesiones al alza que la llevó a superar a Amazon.com Inc. como la quinta empresa más valiosa del mundo.

Los títulos de la firma de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk llegaron a caer hasta 4,7% el miércoles, borrando una ganancia del 6% que había alcanzado previamente en la sesión. El descenso encamina a la acción a romper una racha de tres jornadas consecutivas de avances que había impulsado los títulos casi 50% por encima de su precio de OPI de US$135. Además, esto amenaza con hacer que la empresa vuelva a quedar por debajo de Amazon en la clasificación de las empresas más valiosas.

“En resumen, creo que esto es ruido por ahora. Si viéramos una jornada con una caída importante, sería una conversación distinta”, dijo Michael Monaghan, socio y gestor de cartera de Founder Funds en Dallas, que posee acciones de SpaceX. “Si realmente cayera mucho más, probablemente compraríamos más”, agregó.

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SpaceX supera a Amazon en valuación de mercado después de anunciar la compra de la startup de IA Cursor

Parte de la volatilidad observada en las operaciones intradía de las acciones de SpaceX puede atribuirse al bajo volumen de acciones en circulación, lo que también podría estar impulsando el precio de sus acciones. Hay una porción relativamente pequeña de acciones de SpaceX disponibles para negociar, con solo alrededor del 4,2% del total de acciones disponibles desde el primer día. A medida que, en los próximos meses, expiren los períodos de restricción que impiden a los accionistas con información privilegiada vender sus acciones, esto podría generar una presión a la baja sobre el precio de las acciones.

Evolución de las acciones de SpaceX

Antes del retroceso del miércoles, SpaceX había sido la acción más comprada por inversores minoristas cada día desde su OPI, igualando las compras combinadas de Nvidia Corp., Alphabet Inc., Amazon, Meta Platforms Inc. y los principales fondos cotizados que siguen los índices Nasdaq 100 y S&P 500, según datos de Vanda Research. Durante el mismo período, Tesla Inc. registró ventas netas cercanas a US$61 millones.

“Quizás estamos viendo una rotación desde una operación vinculada a Elon hacia otra, con SpaceX cada vez más percibida como una exposición más limpia a inteligencia artificial y tecnología”, escribió Vanda en una nota.

Si la ganancia de SpaceX respecto al precio de su OPI se mantiene durante sus primeros cinco días de cotización, habrá superado con creces tanto la mediana como el promedio de los retornos a una semana de las 30 principales OPI de empresas tecnológicas estadounidenses de los últimos 15 años, según Truist Advisory Services. Los datos también mostraron que, si bien el 57% de esas OPI generó rendimientos positivos después de una semana, un mes y tres meses en comparación con el cierre del primer día, solo el 43% fue positivo en períodos más largos de seis y 12 meses.

La volatilidad llega mientras los inversores observan eventos clave del panorama macroeconómico y geopolítico. El miércoles marca la primera decisión de tasa de interés de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh, lo que aumenta la atención sobre su estilo de comunicación durante la conferencia de prensa.

El martes también marcó el inicio de la negociación de contratos de opciones sobre SpaceX en algunas bolsas, un acontecimiento que podría incrementar aún más la volatilidad del valor. Más de 1,7 millones de contratos de opciones cambiaron de manos el martes.

Aunque la mayor parte del flujo de opciones se concentró en contratos de compra, utilizados para apostar por alzas de la acción, la actividad se volvió más equilibrada a medida que avanzó la jornada. Al cierre del 16 de junio, 44% de las opciones negociadas correspondían a contratos de venta, que pueden utilizarse como cobertura frente a caídas del precio, una señal de que algunos inversores mantienen una visión pesimista sobre la valoración de la empresa aeroespacial dirigida por Musk.

El inversionista Michael Burry, conocido por The Big Short, escribió en una publicación de Substack el martes que, por ahora, las opciones de venta sobre SpaceX son demasiado costosas, por lo que no ha comprado ninguna.

También existe la posibilidad de que la compañía sea incluida en índices durante las próximas semanas. Nasdaq Inc. modificó sus reglas para permitir una incorporación más rápida de acciones de empresas gigantes como SpaceX, lo que obligaría a los fondos que replican índices como el Nasdaq 100 a comprar el título. En contraste, S&P Dow Jones Indices decidió no cambiar sus reglas para acelerar la inclusión de nuevas OPI, lo que significa que SpaceX no ingresará de inmediato al S&P 500.

Las compras forzadas brindarían apoyo al precio de la acción. Mientras tanto, algunos inversores podrían preferir mantenerse al margen, sabiendo que obtendrán exposición pasiva a SpaceX una vez que sea incorporada a los índices.

“Eso podría influir en que algunos inversores piensen que no necesitan apresurarse, porque si luego pueden seguir ese índice mediante un instrumento invertible, igualmente obtendrán exposición”, dijo Shelby McFaddin, gestora de cartera de Motley Fool Asset Management.

LM