Modelo cripto obliga a Wall Street a evaluar negociaciones 24/7

Durante la recepción de la boda de su hermano el pasado octubre, Nathanaël Cohen se escabulló para abrir su portátil. Los mercados cripto se estaban desplomando, así que lo demás tenía que esperar.

Mientras todo era fiesta a su alrededor, bitcóin caía en picada y se estaban perdiendo US$19.000 millones en posiciones apalancadas. Cohen dedicó parte de la noche —y del fin de semana— a gestionar órdenes, ajustar posiciones y administrar el riesgo de la mesa de operaciones que dirige.

Este tipo de interrupciones no siempre ocurren en el mundo de las criptomonedas, pero pueden suceder. El mercado opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin importar las zonas horarias, los días festivos, las bodas, los nacimientos ni los funerales.

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Anteriormente en su carrera, cuando Cohen vendía derivados de renta variable para la correduría Makor Group, su horario era muy diferente: “Una vez finalizada la jornada bursátil, el mercado cerraba y había una pausa natural”, comentó. “Aunque el trabajo podía ser intenso, existía una clara distinción entre el horario laboral y el tiempo personal”.

Cohen y otros que hablaron con Bloomberg sobre su experiencia al pasar al trading ininterrumpido de criptomonedas advirtieron que todo está a punto de volverse mucho más impredecible para sus homólogos en las bolsas, cámaras de compensación y corredurías que han comenzado a sentar las bases para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La Bolsa de Nueva York, el Nasdaq y la Cboe han presentado propuestas para extender su horario de negociación a 23/5, lo que significa que solo cerrarían una hora al día, además de los fines de semana. La CME planea operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para algunos contratos de futuros de crudo y oro.

Los traders de finanzas tradicionales, conocida como TradFi en la jerga cripto, aún no están completamente preparados para ello, pero lo estarán pronto. A medida que los mercados desarrollados trasladan los valores a redes de blockchain que permiten realizar transacciones en cualquier momento, se ha propiciado una realidad que muchos en Wall Street no contemplaron al inicio de sus carreras: un día que no empieza ni termina al son de una campana.

“La mayoría de traders de TradFi renegarán contra la cadena de bloques hasta el fin de sus días”, dijo Cohen, cofundador del proveedor de liquidez de criptomonedas SH Digital. “Que quede claro: no trabajo todos los fines de semana y tengo tiempo para descansar. Pero es la constante posibilidad de que algo suceda lo que está presente, y eso es lo que genera estrés”.

No solo la Bolsa de Nueva York (NYSE), el Nasdaq y la Cboe planean extender sus horarios de negociación. La Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), que gestiona la infraestructura del mercado de acciones y bonos, también se está preparando para operar de forma continua en el mercado de acciones, desde el domingo a las 8 p.m. hasta el viernes a las 8 p.m., hora de Nueva York.

Además, varios bancos importantes y creadores de mercado han anunciado sus propias iniciativas para incursionar en todo tipo de actividades, desde bonos del Tesoro tokenizados hasta servicios de gestión de efectivo en tiempo real las 24 horas del día.

Los reguladores también se están sumando a la iniciativa. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. ha estado evaluando planes para crear un nuevo marco regulatorio para la negociación de acciones tokenizadas. Estas son representaciones digitales de acciones de empresas que se negocian a través de sistemas de blockchain impulsados ​​inicialmente por la industria cripto. La Reserva Federal y otros reguladores emitieron directrices en marzo sobre cómo los bancos deben tratar estos valores a efectos de capital.

Una encuesta de DTCC y EY a 95 participantes del mercado reveló que las empresas esperan que los volúmenes de negociación nocturna crezcan de forma constante, y la mayoría estima que hasta el 10% de las operaciones con acciones podrían trasladarse a sesiones nocturnas para 2028.

Esta transición se ve impulsada por una combinación de factores. La competencia entre las entidades financieras tradicionales y el sector cripto nunca ha sido tan feroz. Si las finanzas tradicionales no pueden ofrecer lo que ofrece la nueva alternativa, es posible que los clientes se vayan.

La bolsa de criptomonedas Kraken y el corredor minorista Robinhood ya ofrecen acciones tokenizadas en algunos mercados, mientras que plataformas cada vez más populares como Hyperliquid permiten a los inversionistas negociar futuros perpetuos que nunca caducan, vinculados a activos que van desde petróleo hasta índices bursátiles, durante todo el día.

El ambiente durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump solo ha agravado la situación. Trump ha apoyado políticas y leyes a favor de las criptomonedas, y su familia ha generado miles de millones de dólares en riqueza gracias a intereses relacionados. Su administración también ha permitido la incursión de las criptomonedas en el ámbito de las finanzas tradicionales de formas nunca antes vistas, ya sea mediante licencias bancarias, stablecoins o la tokenización. Por lo tanto, si las bolsas y los bancos no se adaptan, podrían quedarse atrás.

“Las plataformas estadounidenses están impulsando con fuerza la negociación ininterrumpida (24/5) con una propuesta atractiva: acceso, innovación y alineación global”, afirmó Rebecca Healey, socia directora de la consultora de estructura de mercado Redlap Consulting. “El mensaje es claro: en un mundo donde el acceso inmediato es algo común, ¿por qué los mercados deberían funcionar diferente?”.

Healey no está tan entusiasmada con los cambios como algunos de sus colegas, y cita su preocupación por una mayor fragmentación y escasez de liquidez en momentos de crisis.

Cambio de mentalidad

No es que los traders habituales de Wall Street nunca se queden despiertos hasta tarde o pasen los fines de semana frente a las pantallas, especialmente en torno a eventos importantes (los banqueros de fusiones y adquisiciones también podrían contar mucho sobre noches en vela y fines de semana agotadores).

Es más bien como si se hubiera formado una cultura a lo largo de generaciones de profesionales del trading, en la que quienes gestionan inversiones y riesgos saben que, en algún momento, pueden desconectarse.

“Es necesario cambiar completamente la mentalidad”, dijo Hein Tibosch, director de productos de activos digitales y OTC en la plataforma de negociación Flow Traders. Tibosch comenzó su carrera en fondos cotizados en bolsa en 2009 y posteriormente dirigió el negocio de criptomonedas de Flow hasta 2024.

“Como trader, llegas a la oficina, inicias tu algoritmo y empiezas a operar a las 9 a.m.”, explicó. “Luego, en cierto momento, el mercado cierra, haces las tareas administrativas, los trámites de fin de jornada y te vas a casa. En el mundo cripto, no existe el principio ni el final del día”.

Las acciones tokenizadas han generado hasta la fecha un volumen de negociación superior a US$5.500 millones, según un estudio de Bitget Wallet, que permite a los clientes operar con criptomonedas. Esta cifra es insignificante comparada con las acciones ordinarias: según Cboe, tan solo en EE.UU. se registró un volumen de negociación de acciones diario superior a US$1 billón en 2025.

Más de la mitad del volumen tokenizado se produjo durante el horario habitual del mercado estadounidense, según estadísticas de Bitget, y la actividad de fin de semana representó solo el 0,55% de la actividad. El informe sugiere que, si bien siempre existe la posibilidad de noches sin dormir y almuerzos dominicales cancelados, el cambio debería ser manejable. Esto es especialmente cierto para las empresas que pueden operar con un modelo de “seguimiento solar”, distribuyendo la cobertura entre equipos en Asia, Europa y EE.UU.

El rápido auge de la inteligencia artificial puede ayudar a aliviar la carga de los mercados siempre conectados, pero las empresas seguirán necesitando la intervención humana para tomar decisiones importantes.

“Uno de mis últimos días de negociación bursátil fue durante la primera elección de Trump”, dijo Edward Monrad, jefe de estrategia corporativa de Optiver, empresa de creación de mercado con sede en Ámsterdam, recordando cómo la compañía había planeado operar y mantener su personal fuera del horario habitual. “A las 3 a.m., hora de Ámsterdam, las urnas estaban cerrando, había fluctuaciones de precios y estuvimos operando durante toda la noche”.

Actualmente, empresas como Wintermute cuentan con rotaciones de personal permanentes. El creador de mercado cripto también permite a sus empleados trabajar desde la casa los fines de semana, según Evgeny Gaevoy, director ejecutivo de la empresa.

“Podríamos estar avanzando hacia un futuro donde el sábado sea igual que el miércoles”, dijo Gaevoy, quien comenzó su carrera negociando con derivados de índices. “¿Qué impide que todos los trabajos sean de 24 horas al día, 7 días a la semana?”

Más lugares con “cerebro”

Por muy inquietante que parezca para los profesionales, la negociación ininterrumpida podría ser simplemente el capítulo más reciente de una transformación (que lleva décadas) de lo que antes eran ruidosas salas de negociación, en lugares de trabajo más automatizados.

Andrew Morgan comenzó su carrera en la oficina de Goldman Sachs Group Inc en Londres a finales de la década de 1990. Iba al trabajo en motocicleta y a las 6:40 a.m. ya estaba en su puesto, leyendo informes y noticias de la noche anterior.

En aquel entonces, los traders se reunían para una junta matutina y se preparaban para que comenzara la competencia, casi como un deporte de contacto dentro de un banco, según Morgan. Era antes de la mensajería instantánea y justo cuando empezaban a surgir los libros de órdenes electrónicos, así que gritar fuerte resultaba muy útil.

“Todo se basaba en la voz: gritos, grabaciones... la imagen estereotipada de una sala de negociación de acciones al contado”, dijo Morgan, quien ahora es presidente del proveedor de tecnología TS Imagine. Hoy en día, estas empresas son “lugares mucho más intelectuales”, donde los operadores gestionan plataformas y orquestan algoritmos, añadió Morgan.

A la final, la continuidad de las operaciones bursátiles dependerá de si las empresas obtienen mayores beneficios, según indicaron varios participantes del mercado. Aún es pronto, y no está claro si los ingresos adicionales derivados de una verdadera reestructuración de las operaciones justificarán los gastos y riesgos adicionales para cada empresa. El impacto en la vida de las personas puede variar según su lugar de trabajo.

Evgeny Gokhberg, fundador del fondo de cobertura cripto Re7 Capital, tiene un teléfono móvil que nunca está en silencio. Un sistema algorítmico rastrea los movimientos importantes durante la noche y le avisa a él y a otros miembros clave del equipo cuando es necesario.

“He negociado acciones y no hay comparación”, dijo. “Una cosa es ver una noticia durante la cena y estresarse por cómo afectará a tu cartera, y otra muy distinta es recibir una llamada a las 3 a.m. y levantarse para realizar una operación”.

Está contento de haberse adentrado en el mundo cripto, pero cuenta que el esfuerzo puede ser más intenso que en Wall Street, donde trabajó en empresas como Société Générale y UBS Group AG.

“Quienes quieren operar las 24/7 no comprenden del todo en qué se están metiendo”, dijo Gokhberg. “Francamente, si se votara para que las criptomonedas se limitaran a un horario de 9 a 5, yo sería el primero en firmar esa petición”.