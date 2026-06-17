La Fed mantuvo las tasas y quedó dividida sobre nuevas subas mientras repuntan las expectativas de inflación

Las autoridades de la Reserva Federal mantuvieron inalteradas las tasas de interés y estuvieron divididos sobre si prevén subirlas este año.

Las nuevas proyecciones de los responsables de la política monetaria indican que nueve funcionarios prevén al menos un aumento de un cuarto de punto este año, y seis anticipan al menos dos. Otros nueve no esperan ningún cambio o incluso una reducción.

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Cabe destacar que solo 18 de los 19 funcionarios presentaron sus proyecciones de tasas para finales de 2026. La ausencia de una entrada sugiere que el nuevo presidente, Kevin Warsh, quien se ha mostrado crítico con la llamada orientación prospectiva, declinó presentar un pronóstico de tasas.

En su primera reunión bajo el liderazgo de Warsh, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) votó de manera unánime el mjiércoles para mantener su tasa de referencia en un rango de 3,5% a 3,75%.

Esta decisión supone la cuarta vez consecutiva que los funcionarios mantienen las tasas de interés sin cambios, a medida que siguen desplazando sus preocupaciones del mercado laboral a la inflación, impulsada en parte por el impacto de la guerra de Irán en los precios de la energía.

En su comunicado posterior a la reunión, los funcionarios afirmaron que la inflación seguía siendo elevada y se comprometieron a lograr la estabilidad de precios.

Continuaron calificando el crecimiento de “sólido”. Los funcionarios también describieron el crecimiento de la productividad y la inversión de capital como fuertes.

El comunicado también fue más breve que los comunicados posteriores a las reuniones recientes. Su brevedad podría ser un indicio de lo que vendrá bajo la dirección de Warsh, quien ha prometido renovar la estrategia de comunicación del banco central.

En lo que podría ser el debut más esperado de un presidente Fed en muchas décadas, Warsh tiene previsto ofrecer una rueda de prensa a las 2:30 p.m. en Washington.

Está bajo presión para transmitir un mensaje creíble a los inversionistas sobre cómo gestionar la inflación, que se ha acelerado de nuevo. Sin embargo, esto podría entrar en conflicto con las expectativas del presidente Donald Trump, quien, al evaluar a los candidatos para el puesto, afirmó repetidamente que quería un presidente Fed que redujera las tasas de interés.

Previsiones de inflación se disparan

Las autoridades de la Fed realizaron varios ajustes a las previsiones económicas que publicaron en marzo, poco después del inicio del conflicto en Medio Oriente.

La previsión mediana de los responsables de política monetaria para la inflación de este año subió del 2,7% al 3,6%. Su previsión para la inflación subyacente de 2026 —que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía— también aumentó del 2,7% al 3,3%.

Los funcionarios redujeron su previsión mediana de crecimiento para 2026 al 2,2%, desde el 2,4% que habían pronosticado en marzo. Su previsión mediana de desempleo para finales de 2026 cayó al 4,3% desde el 4,4%.

Contexto cambiante

El panorama económico para las autoridades de política monetaria ha cambiado drásticamente desde principios de año, cuando la fragilidad del mercado laboral y unas perspectivas más favorables para la inflación hacían que muchos funcionarios de la Fed consideraran plausibles nuevos recortes de tasas de interés en 2026.

Desde entonces, el sólido crecimiento del empleo sugiere que el mercado laboral se está recuperando de un largo período de débil crecimiento en la contratación. La creación de empleo superó todas las previsiones en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%.

Al mismo tiempo, un informe de abril sobre precios mostró que la medida de inflación preferida por la Fed alcanzó el 3,8% interanual, el mayor aumento desde 2023. Las medidas separadas de precios al consumidor y al productor también aumentaron en mayo al ritmo más rápido en más de tres años.

Esto se debe no solo a la guerra con Irán, sino también a las presiones inflacionarias derivadas del aumento de la inversión por parte de las empresas que desarrollan la infraestructura para la inteligencia artificial.

Sin embargo, las noticias de un acuerdo de paz preliminar entre EE.UU. e Irán ha provocado una caída de los precios del petróleo. Si el acuerdo se mantiene, podría aliviar considerablemente la presión sobre los costos energéticos y la inflación.

A principios de año, los inversionistas habían estado apostando por una reanudación de los recortes de tasas de la Fed este año. Pero de cara a la reunión de junio, descontando futuros de fondos federales, se prevé un aumento de un cuarto de punto porcentual en las tasas para finales de 2026.