Emilse Córdoba: “Cambiamos el eje de lo que está mirando el mercado”

Tras semanas marcadas por la incertidumbre geopolítica, los inversores comenzaron a cambiar el foco de atención. Según Emilse Córdoba, la posible desescalada de los conflictos internacionales permitió que el mercado volviera a concentrarse en la política monetaria estadounidense.

“Rápidamente cambiamos el eje de lo que está mirando el mercado”, sostuvo la especialista, al señalar que ahora la atención está puesta en la primera reunión encabezada por el nuevo titular de la Reserva Federal y en el futuro de las tasas de interés.

La directora de Bell Investment explicó que el consenso del mercado no espera modificaciones inmediatas en el costo del dinero. “El consenso numérico para lo que tiene que ver la reunión de hoy es que no se hagan modificaciones sobre las tasas”, afirmó. Sin embargo, aclaró que existe una expectativa creciente de ajustes en los próximos encuentros del organismo.

La volatilidad global y las oportunidades de inversión

Al referirse al contexto internacional, Córdoba cuestionó el estilo de negociación del presidente estadounidense Donald Trump y su impacto sobre los mercados. “Creo que esa forma que tiene de negociar en algún punto es un poco dañina, no solo para los mercados, sino también para el mundo”, señaló.

La especialista recordó que durante el año se acumularon distintos focos de tensión internacional que incrementaron la volatilidad financiera. En ese escenario, recomendó mantener cautela y seguir de cerca tanto las decisiones de la Fed como la evolución de los conflictos globales.

Respecto del mercado argentino, destacó que el comportamiento del índice bursátil medido en dólares estuvo fuertemente influenciado por la estabilidad cambiaria. También llamó la atención sobre el fuerte interés que despertó el nuevo Cedear de SpaceX entre los inversores locales.

No obstante, advirtió sobre los riesgos asociados a este tipo de activos: “Todo lo que está ligado a Elon Musk tiene altísima volatilidad”. Además, recordó que muchas compañías que salen a cotizar suelen registrar fuertes subas iniciales antes de corregir sus valuaciones.

Expectativas para Argentina y cambios regulatorios

De cara al segundo semestre, Córdoba consideró que una eventual baja de tasas en Estados Unidos podría favorecer el ingreso de capitales hacia mercados de mayor riesgo, beneficiando indirectamente a la Argentina.

También destacó que la mejora en la calificación crediticia del país podría contribuir a atraer inversiones del exterior, siempre que continúe el proceso de estabilización económica.

En materia regulatoria, remarcó la importancia de las nuevas disposiciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV), orientadas a fortalecer la seguridad de los inversores. “Lo más importante de cara al inversor tiene que ver con empezar a medir los ratios de los propios brokers, de manera de dar seguridad y tranquilidad a los inversores”, explicó.

Según detalló, las nuevas normas incorporan controles diarios de liquidez y apalancamiento para los agentes del mercado, buscando proteger a los clientes y mejorar la transparencia del sistema financiero argentino.