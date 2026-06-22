Las acciones de la compañía aeroespacial SpaceX se hundieron más del 16% este lunes 22 de junio, cerrando por debajo de los US$ 155, perforando incluso el valor de US$ 160 registrado en su debut en el mercado.

Según estimaciones publicadas por Forbes, este violento "selloff" borró US$ 145.000 millones de la fortuna personal de Elon Musk en una sola jornada. Si se toma como referencia el pico máximo alcanzado el pasado 16 de junio, cuando la acción tocó los US$ 225,64, el derrumbe acumulado supera el 31%.

Esto provocó que el patrimonio neto del magnate se redujera desde un récord histórico de US$ 1,45 billón a US$ 1,1 billón de dólares. Pese a la pérdida de US$ 350.000 millones en apenas días, Musk se mantiene firme como el hombre más rico del planeta y sostiene su estatus de billonario.

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El desplome de una valoración colosal

La corrección en los mercados financieros impactó de lleno en el valor total de la firma de cohetes y satélites. La capitalización bursátil de SpaceX se contrajo en unos US$ 928.000 millones respecto a su techo de casi US$ 3 billones de mediados de mes, situándose actualmente en torno a los US$ 2 billones.

Con este retroceso, la empresa, que había logrado superar brevemente a gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft para ubicarse como la cuarta compañía más valiosa del mundo, cayó al séptimo lugar del ranking global, posicionándose inmediatamente detrás de la fábrica de microchips taiwanesa TSMC (US$ 2,42 billones).

Musk posee cerca del 38% de las acciones de SpaceX, un paquete que incluye 4.800 millones de títulos y unos 350 millones de opciones sobre acciones adicionales.

Degradación ambiental y emisión de bonos

El pesimismo de los inversores se profundizó tras conocerse que MSCI, uno de los mayores proveedores de índices bursátiles del mundo, otorgó a SpaceX una calificación CCC, la nota más baja en su escala de sostenibilidad de siete niveles. La entidad argumentó que la firma se encuentra "rezagada respecto a su industria" debido a una deficiente gestión y exposición a riesgos significativos de carácter ambiental, social y de gobernanza (ESG).

En paralelo, para hacer frente a sus necesidades financieras sin diluir aún más la participación de los accionistas actuales, SpaceX reveló el lunes que comenzará a emitir bonos en el mercado de deuda con el objetivo de refinanciar un préstamo a corto plazo.

LM