La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejó listo el esquema de acreditaciones para el séptimo mes del año. La Dirección General de Finanzas de la entidad estatal centralizó las fechas definitivas. El documento determinó la distribución de los recursos correspondientes a las diferentes ventanillas previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Jubilaciones ANSES: de cuánto será el aumento en julio tras conocerse la inflación de mayo

El planeamiento financiero del organismo estableció una segmentación que responde a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Asimismo, la conducción de la seguridad social fijó el martes 11 de agosto de 2026 como el límite improrrogable para la vigencia de todas las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y Comprobantes de Pago emitidos durante dicho ciclo.

Cuándo cobran los beneficiarios de la jubilación mínima en julio

La liquidación de haberes mensuales para los jubilados y pensionados cuyos ingresos brutos se encuadren por debajo del primer umbral distributivo sumará la mayor cantidad de jornadas operativas en los bancos. Este sector abarca de manera estricta a las empresas reguladas por la Resolución D.E. N° 327 del 3 de noviembre de 2009. La grilla de giros de dinero se dividió bajo la siguiente progresión diaria:

- Documentos terminados en 0, a partir del día 08 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de julio de 2026.

Calendario de pagos de ANSES para todos los beneficiarios tras el feriado de junio

- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de julio de 2026.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo en julio

El último tramo del mes concentrará la atención de las cuentas del personal pasivo con ingresos superiores del sistema previsional. El cobro para estas categorías se efectuará agrupando las terminaciones de DNI de a dos dígitos por jornada en las ventanillas de las entidades financieras:

- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 24 de julio de 2026.

Este es el código fundamental de ANSES para realizar trámites

- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de julio de 2026.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

El esquema administrativo pautado por la ANSES dispuso que la apertura de las transferencias mensuales corresponderá de forma exclusiva a las asignaciones asistenciales directas. Los desembolsos para este universo de prestaciones se organizaron a través de cinco grupos diferenciados que completarán la totalidad de las terminaciones numéricas en la primera mitad del mes:

- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 8 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 10 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 13 de julio de 2026.

Cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados del Anses

- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 14 de julio de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 15 de julio de 2026.

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