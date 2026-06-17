La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece a sus beneficiarios la posibilidad de generar y descargar la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL). Este documento es fundamental para registrar aportes jubilatorios y acceder a las prestaciones del organismo, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El CUIL se genera automáticamente al emitirse por primera vez el DNI, pero en caso de no tener uno, se deberá acercar a cualquier oficina de ANSES, con el último ejemplar original de su documento para solicitarlo. Está compuesto por el número de DNI de la persona, con dos dígitos adelante y uno al final.

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Qué documentos debo presentar para obtener la constancia de CUIL

Los documentos a presentar para obtener la constancia de CUIL varían según la situación de cada usuario. Para residentes argentinos, solo deberán tener consigo el DNI, mientras que los menores de edad también deberán presentar su partida de nacimiento. Por otra parte, en el caso de los extranjeros que aún no tengan DNI, deberán presentar los siguientes papeles:

El CUIL se genera automáticamente al emitirse por primera vez el DNI.

–Expediente de migraciones donde conste el tipo de residencia vigente y el ingreso al país.

–Pasaporte en el que conste tipo de residencia, la cual no debe ser turista o permanente.

–Permiso de ingreso al país expedido por consulados o en virtud de convenios internacionales.

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Cómo obtener la constancia de CUIL paso a paso

Los titulares de ANSES pueden generar la constancia a través de la web del organismo, para lo que deberán completar un formulario con su número de DNI, nombre y apellido, sexo y fecha de nacimiento. Luego, el documento se generará automáticamente y se podrá descargar libremente.

Por otro lado, los usuarios también pueden gestionar la constancia a través de la plataforma Mi ANSES o en una oficina de la institución sin turno previo, donde deberán presentar la documentación correspondiente. Asimismo, pueden optar por llamar al 130 para obtenerla.

JSM / lr