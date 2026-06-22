La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) completa este lunes 22 de junio el esquema de giros bancarios pautado para la primera franja de beneficiarios del mes. El organismo previsional liquida los fondos correspondientes a los sectores que cierran el lote de documentos individuales para las coberturas universales y jubilaciones básicas.

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Los desembolsos se realizan de manera automática en las cuentas bancarias asociadas a cada prestación de la seguridad social. La jornada marca la transición antes de que comiencen los pagos para los pasivos que perciben montos superiores al haber mínimo dentro del sistema general.

Grupos que perciben sus haberes el lunes 22 de junio

El esquema de acreditación determinado por la entidad estatal para este día del mes se divide según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares y abarca a los siguientes sectores del sistema asistencial:

- Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el monto mínimo y tengan documentos terminados en 9.

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que posean documentos finalizados en 9.

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- Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 9.

- Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con documentos finalizados en 7.

- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 que cuenten con documentos terminados en 2 y 3.

- Titulares de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todos los documentos en su segunda quincena.

Cierre de la tanda de haberes mínimos y desempleo

Los pasivos que cobran la mínima y tienen documentos finalizados en 9 reciben la asignación mensual junto con la cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el refuerzo extraordinario complementario. Con este grupo finaliza el calendario de haberes mínimos de junio, dando paso a los jubilados de ingresos superiores a partir del martes 23 de junio.

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Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) mantienen su ventana de cobro abierta para todas las terminaciones de documento. Esta modalidad de libre cobro rige también para la primera quincena de las Asignaciones de Pago Único, permitiendo la extracción de fondos en las sucursales bancarias habilitadas.

GZ / lr