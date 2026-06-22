La Justicia busca a Jesica Cirio tras el allanamiento en su casa donde encontraron armas y plata a nombre de su actual pareja

Tras la filtración de videos donde se ve a Jesica Cirio en un vestidor junto a fajos de cientos de billetes de dólares en una propiedad que compartía con Martín Insaurralde, la Justicia allanó durante la madrugada del domingo diferentes propiedades vinculadas al caso y aún buscan el paradero de la modelo, quien no estaba en su domicilio.

Luego de la difusión de las polémicas imágenes, la Justicia dispuso un allanamiento en el domicilio de Cirio, en el barrio de Las Cañitas, donde se encontraron unos 19 mil dólares y armas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

Según indicó Clarín, también se realizó un allanamiento en la casa de la expareja de la modelo, Elías Piccirillo, en Nordelta. En este sentido, el abogado de Piccirillo, se pronunció sobre las imágenes de la modelo y minimizó su difusión, aunque confirmó que su defendido conocía la existencia de los videos.

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"Elías sabía de la existencia del video, pero ni sabía nada de eso. No tengo ninguna duda. Ese video lo tenía un montón de gente, se negoció el divorcio de ella en su momento con ese video", indicó el letrado Gastón Frascone en una entrevista con Radio Mitre.

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