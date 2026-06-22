Valdés activa agenda de máxima intensidad: recibe a Nación por la Autovía 12, va a cumbre en Chaco y viaja a Buenos Aires

Con un fuerte despliegue de gestión destinado a capitalizar políticamente los acuerdos alcanzados en su última visita a la Casa Rosada, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presidirá una de las semanas más intensas y determinantes de su agenda ejecutiva. El mandatario confirmó que recibirá en la Capital a una comitiva de funcionarios nacionales para reactivar de forma definitiva los trabajos en la Autovía de la Ruta Nacional 12, obra de infraestructura clave que arrastra una parálisis total desde marzo.

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El anuncio de Valdés representa un alivio operativo para el nodo vial de la región, pero es apenas el primer eslabón de un raid que incluirá una cumbre de gobernadores en Resistencia y un nuevo viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de cara al próximo viernes.

Las gestiones buscan dar respuesta a un paquete de reclamos históricos que la provincia mantiene con la administración central: infraestructura vial en rutas nacionales, cobro de regalías energéticas pendientes, compensaciones de la coparticipación federal, esquemas tarifarios de energía diferenciados y el traspaso logístico del desarrollo portuario.

Foco en el tramo crítico: Aeropuerto-Rotonda de la Virgen

La reactivación de la Autovía 12 se consolidó como la principal carta de gestión local para el inicio del invierno. Aunque el mandatario prefirió mantener bajo estricta reserva los nombres de las autoridades nacionales que aterrizarán en la ciudad, detalló el valor logístico del relanzamiento.

"Para la provincia de Corrientes la reactivación de la autovía de la Ruta 12 es una obra sumamente fundamental. La semana que viene vamos a tener autoridades nacionales a los que estaré acompañando; vamos a estar recorriendo la obra y dándole el inicio definitivo", ratificó Valdés.

El gobernador insistió en que los esfuerzos de la constructora asignada se concentrarán de forma prioritaria en el tramo comprendido entre el acceso al Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro y la Rotonda de la Virgen de Itatí. Se trata del sector más conflictivo por la alta densidad vehicular y la existencia de puentes y colectoras inconclusas que saturan los accesos locales.

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"Es el tramo más complejo y más complicado. Todos los días genera conflictos y sobrecargas a la Ruta Provincial 5", argumentó, recordando que la obra acumulaba más de cuatro años de demoras estructurales crónicas y marchas inconclusas.

El avance de las máquinas sobre la Ruta 12 adquiere una alta relevancia política. Ocurre apenas días después de la profunda tensión institucional generada por la exclusión del Puente General Belgrano y de los tramos urbanos de la avenida 3 de Abril (Ferré e Independencia) del nuevo esquema licitatorio nacional para corredores viales, una omisión que Valdés volvió a objetar formalmente: "No tiene razón de ser que el puente General Belgrano no esté incluido en la zona de mantenimiento", disparó.

Cumbre del Litoral junto a Zdero y Pullaro

El segundo hito de la agenda del mandatario correntino tendrá lugar el miércoles en la vecina provincia del Chaco. Valdés confirmó que cruzará el río Paraná para participar de una cumbre de perfil netamente regional. "Vamos a estar acompañando al gobernador de Chaco y al de Santa Fe, en una reunión que se va a estar dando en la provincia chaqueña", precisó.

La convocatoria tendrá como anfitrión a Leandro Zdero y contará con la presencia de Maximiliano Pullaro, consolidando un bloque político-institucional del Norte Grande y de la Región Litoral.

Los tres gobernadores pretenden unificar posiciones frente a la Casa Rosada con un pliego de demandas comunes: la defensa de las obras viales nacionales paralizadas, el financiamiento de las cajas previsionales, la concesión estratégica de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la competitividad de las cadenas productivas extrapampeanas.

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Retorno a Buenos Aires y el fantasma del rojo fiscal

El periplo de Juan Pablo Valdés concluirá el viernes con un nuevo desembarco en los despachos porteños. "Seguramente vamos a estar en Buenos Aires con la firma de algunos convenios", adelantó, dando continuidad a las mesas de trabajo entabladas la semana pasada con el ministro del Interior, Diego Santilli, en torno a la transferencia de tierras fiscales y puertos provinciales.

A pesar de la intensa actividad exterior, el gobernador reconoció que las finanzas del Taragüí operan bajo un estricto estado de alerta por la recesión. Al respecto, ratificó el dato de que Corrientes registra una caída real de cerca de 10.000 millones de pesos en los recursos coparticipables en junio, aunque confía en el auxilio por la liquidación de Ganancias.