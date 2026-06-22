Guerra al narcomenudeo: tiroteo en los techos y 14 detenidos tras un allanamiento en Corrientes

Una apacible madrugada de domingo se transformó en el escenario de un violento enfrentamiento armado en pleno casco urbano de la ciudad de Esquina. En el marco de un legajo judicial por infracción a la Ley de Estupefacientes y narcomenudeo, efectivos de la Policía de Corrientes desbarataron a una peligrosa organización delictiva tras un allanamiento que incluyó persecuciones por los techos, un tiroteo y la detención de 14 personas que intentaron romper el cerco de seguridad perimetral.

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El procedimiento fue el resultado de una minuciosa investigación previa coordinada por la Brigada de Investigaciones de las Comisaría de Distrito Primera y Segunda locales, en colaboración directa con la Unidad Fiscal interviniente. Los elementos probatorios colectados orientaron a las fuerzas de seguridad hacia una vivienda ubicada sobre la avenida 9 de Julio al 800, señalada por las denuncias como un centro neurálgico de acopio y distribución de sustancias al menudeo en la localidad costera.

Fugas por los tejados y balacera contra el personal policial

El factor sorpresa planificado por el cuerpo de operaciones especiales se vio frustrado en los primeros segundos de la irrupción táctica. Al percatarse de la presencia de las patrullas en el acceso principal del domicilio, los integrantes de la banda delictiva opusieron una tenaz resistencia y desplegaron una maniobra de evasión coordinada trepando hacia los techos de las propiedades linderas.

Para asegurar la fuga y retrasar el avance de las dotaciones de civil, los sospechosos cubrieron su retirada efectuando reiterados disparos de arma de fuego de forma directa contra los uniformados. Fuentes jefaturales confirmaron que, a pesar de la densidad de las detonaciones y los impactos en las mamposterías, no se registraron heridos ni entre el personal policial ni entre los civiles que habitan la cuadra.

La tentativa de escape se desmoronó a los pocos metros debido a que la Brigada de Investigaciones había previsto un estricto cerco de seguridad perimetral que bloqueaba las bocacalles y las salidas traseras de la manzana. Al verse acorralados en las alturas y sin vías de escape practicables, los delincuentes depusieron su actitud.

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Cocaína, una flota de vehículos y 15 celulares secuestrados

El balance del megaoperativo arrojó la aprehensión formal de una mujer y 13 hombres —todos de nacionalidad argentina y mayores de edad—, quienes fueron inmediatamente reducidos y esposados en la vía pública ante la mirada de los testigos de actuaciones.

Al momento de requisar a fondo el búnker y los vehículos estacionados en el predio, los peritos antinarcóticos lograron incautar una importante cantidad de elementos que confirman la logística de comercialización de la red:

Estupefacientes: se hallaron varios envoltorios plásticos con cocaína de máxima pureza, fraccionada y lista para su distribución callejera.

Flota de rodados: las autoridades secuestraron diez motocicletas de distintas cilindradas y marcas, tres bicicletas de alta gama y un automóvil Chevrolet Corsa , rodados que presuntamente se utilizaban para la modalidad de delivery de drogas.

Tecnología y Finanzas: se incautaron 15 teléfonos celulares de última generación que serán sometidos a peritajes informáticos para abrir las líneas de llamadas, además de fajos de dinero en efectivo, balanzas de precisión, elementos de corte y una colección de tarjetas de crédito y débito que pertenecerían a clientes de la banda.

La totalidad de los detenidos y los bienes secuestrados en la balacera de la avenida 9 de Julio quedaron bajo la custodia de la comisaría jurisdiccional, a disposición exclusiva de las autoridades judiciales de la Unidad Fiscal de Esquina, donde se iniciaron los trámites de imputación formal por abuso de armas, atentado a la autoridad y comercialización de estupefacientes.