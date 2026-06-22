Tras la victoria de De la Espriella, Colombia se prepara para una política de "mano de hierro"

La elección presidencial en Colombia dejó mucho más que un cambio de gobierno. La victoria de Abelardo de la Espriella, un abogado sin trayectoria en los partidos tradicionales, representa uno de los movimientos políticos más relevantes de América Latina en los últimos años y abre interrogantes sobre el rumbo que tomará uno de los países más influyentes de la región.

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El nuevo presidente electo se impuso por una diferencia ajustada frente al candidato respaldado por el oficialismo de Gustavo Petro y llegará al poder el próximo 7 de agosto con una promesa que atravesó toda su campaña: terminar con la estrategia de seguridad impulsada por el actual mandatario y reemplazarla por un modelo de combate frontal contra las organizaciones criminales.

El final de la "Paz Total"

Uno de los principales cambios que se esperan tiene que ver con la política de seguridad. Durante su gestión, Petro impulsó el programa conocido como "Paz Total", una iniciativa que buscaba abrir negociaciones simultáneas con distintos grupos armados para reducir la violencia interna. Sin embargo, el crecimiento de la inseguridad y la persistencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico, las disidencias guerrilleras y otras estructuras criminales erosionaron el respaldo social a esa estrategia.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el consultor internacional y analista político Carlos Sicchar consideró que la cuestión de la seguridad fue determinante en el resultado electoral. "La gran diferencia entre el actual gobierno de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella tiene que ver especialmente con la gestión de la seguridad", explicó.

Según el especialista, el nuevo mandatario impulsará una política de "mano dura" inspirada en algunos aspectos del modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque advirtió que Colombia enfrenta una realidad mucho más compleja.

"Colombia tiene más de 25.000 integrantes de grupos armados rebeldes y una estructura criminal muy distinta a la de El Salvador", señaló.

De la Espriella ya recibió felicitaciones de Donald Trump y todo indica que buscará una relación mucho más cercana con Washington. Para Sicchar, esa sintonía podría traducirse rápidamente en cooperación en materia de seguridad, financiamiento internacional y posicionamiento geopolítico.

En paralelo, Colombia comenzaría a acercarse a gobiernos ideológicamente afines como los de Argentina, Ecuador y Paraguay. La coincidencia con Javier Milei no es casual. Ambos comparten una visión favorable a las reformas económicas de mercado, cuestionamientos a los gobiernos progresistas de la región y una estrategia de alineamiento con Estados Unidos.

El desafío que puede complicar al nuevo presidente

Pero el entusiasmo de sus seguidores convive con una dificultad política importante: la falta de mayoría parlamentaria. A diferencia de otros líderes que llegaron al poder respaldados por grandes coaliciones, De la Espriella deberá negociar con un Congreso fragmentado para impulsar su agenda.

Sicchar advirtió que el presidente electo ya anticipó la posibilidad de recurrir a decretos en caso de encontrar resistencia legislativa. "No está llegando con mayoría al Congreso, por lo que tendrá que negociar, aunque ya advirtió que está dispuesto a gobernar por decretos si considera que su programa es bloqueado", explicó.

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Esa situación podría generar tensiones institucionales desde los primeros meses de gobierno y convertirse en uno de los principales focos de atención para los mercados y observadores internacionales.

Una tendencia que se repite en América Latina

Más allá del caso colombiano, el resultado electoral parece confirmar una dinámica que viene repitiéndose en distintos países de la región.

Para Sicchar, los votantes están castigando a gobiernos que no logran resolver problemas vinculados a la seguridad y al deterioro económico, independientemente de su signo político. "La llegada de De la Espriella tiene que ver con este cambio que ha tenido Latinoamérica en los últimos tiempos, pasando de gobiernos progresistas a gobiernos de derecha", sostuvo.