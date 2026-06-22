Día del Padre en Córdoba: las ventas minoristas cayeron 1,1%

La Federación Comercial de Córdoba, junto a sus Cámaras y Centros Comerciales adheridos, informó que las ventas vinculadas al Día del Padre registraron una disminución del 1,1% respecto de 2025.

El resultado muestra una desaceleración en la caída del consumo para esta fecha comercial, teniendo en cuenta que en 2025 las ventas habían retrocedido un 2% en comparación con la celebración de 2024, según el relevamiento.

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Día del Padre en Córdoba

“El Día del Padre volvió a reflejar un consumidor muy cuidadoso al momento de comprar. Si bien las ventas registraron una leve caída del 1,1%, el resultado muestra una situación de mayor estabilidad respecto de los últimos meses. Las promociones, las opciones de financiamiento y el esfuerzo realizado por los comercios permitieron sostener un nivel de actividad similar al del año anterior, aunque todavía sin alcanzar una recuperación del consumo”, explicó el presidente de Fedecom, Fausto Brandolin.

Al analizar el comportamiento por rubros, los resultados fueron heterogéneos. Los sectores que registraron incrementos en las ventas fueron Vinos y licores (10,5%), Herramientas y artículos de ferretería (8,3%), Librería (6,8%), Artículos para el hogar y para uso personal (1,3%) y Accesorios de computación, celulares, electrónicos y audio (1,1%).

En tanto, presentaron caídas Artículos deportivos y de recreación (-7,6%), Calzados y marroquinería (-7,4%), Gastronomía y restaurantes (-6,2%), Perfumería (-3,9%) e Indumentaria (-2,7%).

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Qué regalos fueron los más elegidos

“El comportamiento de las ventas fue heterogéneo según el rubro. Los consumidores privilegiaron regalos de mayor utilidad o vinculados al uso cotidiano, como herramientas, artículos para el hogar, librería y accesorios tecnológicos. En cambio, rubros tradicionalmente asociados al Día del Padre, como indumentaria, calzado, perfumería o gastronomía, registraron caídas. Esto confirma que el consumidor continúa administrando sus gastos con mayor racionalidad, buscando promociones y priorizando compras que percibe como de mayor valor o utilidad”, señaló.

Brandolin destacó que “el ticket promedio estimado se ubicó en torno a los $65.000, con una marcada preferencia por las compras financiadas, ya que siete de cada diez operaciones se realizaron con tarjeta de crédito”.

Fuente: FEDECOM