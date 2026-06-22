Un giro inesperado en la causa Generación Zoe: investigan a un abogado por el destino de USD 175.000

La causa Generación Zoe volvió a generar novedades judiciales en Córdoba. Un abogado que intervino en la defensa de imputados relacionados con el expediente quedó bajo investigación luego de ser acusado de no restituir una suma de 175 mil dólares que, según la denuncia, debía regresar a manos de su titular.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Villa María, encabezada por la fiscal Silvia Maldonado, que resolvió avanzar con una imputación contra el letrado Javier Marcos tras reunir distintos elementos durante la etapa preliminar de la investigación.

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El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por Claudio Álvarez, quien sostiene que entregó o puso a disposición esos fondos en el marco de actuaciones vinculadas a la causa y que, pese a reiterados reclamos, nunca logró recuperarlos.

Antes de acudir a la vía penal, el denunciante habría agotado otras instancias para intentar obtener la devolución del dinero, incluyendo intimaciones formales. Sin embargo, asegura que no obtuvo respuestas satisfactorias, por lo que decidió llevar el conflicto a la Justicia.

Una suma millonaria

Aunque la investigación se encuentra en una etapa inicial, el eje central gira alrededor del recorrido de los USD 175.000 y de las responsabilidades que podrían surgir en torno a su administración.

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Por ese motivo, la fiscalía imputó a Marcos por el delito de defraudación por negativa a restituir, una figura contemplada para situaciones en las que alguien recibe legítimamente bienes o dinero pertenecientes a otra persona y posteriormente no los devuelve.

En las últimas horas el abogado fue sometido a una audiencia indagatoria, paso que formalizó su condición de imputado dentro de la causa.