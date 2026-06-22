IA y deepfakes: diputada presentó al público un proyecto para el etiquetado de contenidos generados con inteligencia artificial

La diputada nacional Carolina Basualdo presentó al público una iniciativa para el etiquetado de contenidos generados con inteligencia artificial.

El acto se realizó el pasado jueves en la Legislatura de Córdoba ante representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

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Qué instituciones participaron del acto

El borrador del proyecto impulsa la creación de un régimen de identificación y etiquetado de contenidos digitales generados, modificados o sintetizados mediante técnicas de inteligencia artificial, entre otros aspectos dirigidos a establecer un marco regulatorio para tecnologías de IA.



La presentación se realizó en la Sala de Labor Parlamentario de la Legislatura de Córdoba, con la participación de representantes de 17 instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales.

Participaron de la ceremonia: el exrector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante de SurLab, Dr. Francisco Tamarit; FAMAF - UNC, Decano Pedro Pérez y Secretario de Extensión Miguel Pagano; FCC - UNC - Consejero Directivo Docente Arturo Moya; representantes de ACEP Córdoba, CISPREN, Colegio de Abogados, Fundación la Casa Universitaria, Fundación Vivir Libres, FUNDEPS, Global Shapers Córdoba, Jóvenes por Argentina, Jóvenes por la Juventud, MENSA, Mover - Ciencia Política y RRII UCC, MUNASUR, OAJNU, Red Federal de Periodistas Feministas y SurLab.

Además se realizó una presentación técnica por parte del especialista Germán Lamberti sobre a las oportunidades, riesgos y desafíos de la IA para la democracia, los derechos individuales y la economía digital.

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Qué dice el proyecto sobre la IA

El proyecto se basa en ejes como la transparencia informativa, la protección de la identidad y la semblanza digital personales, la protección de derechos laborales de trabajadores culturales, y la integridad democrática, sobre todo en períodos electorales. En principio, establece una regulación a partir de la cual aquellos contenidos digitales generados o intervenidos con inteligencia artificial (IA) deberán estar debidamente identificados con etiquetas, para que las distintas audiencias estén advertidas del origen de los mismos.



"Dimos un primer paso organizando distintas mesas de trabajo junto a las universidades, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales que de manera interdisciplinaria pudieran realizar aportes para este proyecto que ingresaremos a la Cámara de Diputados", expresó la diputada de Provincias Unidas.



"Esta fue una primera jornada a partir de la cual emergieron distintas cuestiones ligadas al impacto de la revolución iniciada por la inteligencia artificial en nuestra sociedad, como la protección de datos personales y de propiedad intelectual, deepfakes que suponen una amenaza para la institucionalidad democrática, fenómenos como la violencia de género digital, o el impacto de estas tecnologías en la niñez, la juventud y el mundo del trabajo", agregó Basualdo.



"A partir de estos aportes y de próximas jornadas en las que iremos sumando a distintos actores públicos, privados y del tercer sector, vamos a circunscribir los bienes jurídicos a proteger, además de plantear una normativa que genere herramientas concretas para abordar un fenómeno que llegó para quedarse y que avanza a un ritmo vertiginoso. Nuestra responsabilidad es que la IA esté orientada al bien común, al servicio del humano, a la construcción de sociedades más justas. Son necesarias las reglas claras y la supervisión humana. Queremos una IA que reduzca desigualdades, no que las reproduzca”, finalizó la diputada.