Coniferal busca personal en Córdoba para inspectores de tráfico: dónde postularse y qué requisitos piden

La empresa Coniferal abrió un proceso de selección para cubrir puestos de inspectores e inspectoras de tráfico en la ciudad de Córdoba, en el marco de la operación del servicio de transporte urbano.

Desde la empresa explicaron que quienes ocupen el puesto deberán intervenir en la vía pública para coordinar acciones operativas y colaborar con el normal funcionamiento del servicio.

El objetivo del rol es garantizar la seguridad y eficiencia del transporte urbano, brindando apoyo a los conductores ante eventuales inconvenientes.

Requisitos para postularse

Para acceder a la convocatoria, Coniferal solicita cumplir con las siguientes condiciones:

- secundario completo

- licencia de conducir vigente

- disponibilidad horaria

- manejo de herramientas informáticas

Además, la empresa valorará perfiles con capacidad de liderazgo, resolución de problemas, toma de decisiones y trabajo en equipo.

Cómo aplicar

Las personas interesadas deben completar un formulario online y cargar su currículum vitae para participar del proceso de selección en este documento.