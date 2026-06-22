Abelardo De la Espriella (47) ganó el balotaje en Colombia y se impuso sobre Iván Cepeda, candidato impulsado por Gustavo Petro, en una de las elecciones más reñidas del país. Se trata de un líder de la derecha libertaria que alcanzó la presidencia menos de un año después de su debut en política.

De la Espriella es un empresario, abogado penalista y outsider de la política colombiana que tuvo una carrera meteórica luego de que en julio de 2025 creó el movimiento Defensores de la Patria y comenzó a impulsar una campaña fuerte y provocadora, con una marcada presencia mediática y en redes sociales.

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Antes de involucrarse en la política, el ahora presidente electo era conocido por su exitosa carrera profesional y sus excentricidades. No obstante, el letrado decidió postularse a la presidencia de Colombia, ya que sostenía que el país se encontraba "en sus horas más más oscuras", en referencia al gobierno de Petro.

En unos once meses, De la Espriella le dio un giro a la política colombiana y le arrebató el liderazgo a los partidos tradicionales de la derecha. Logró imponerse con el 43,78% de los votos en la primera vuelta que tuvo lugar el 31 de mayo, dejando atrás a Cepeda, el candidato oficialista, con el 40,98%.

En lo que respecta a su figura, es conocido por ser un admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano y en su carrera como abogado defensor se ha vuelto conocido por tener clientes controvertidos, como el señalado como testaferro de Nicolás Maduro, el empresario venezolano Alex Saab.

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El ahora presidente electo de Colombia también admira a y tiene gran afinidad con el presidente argentino Javier Milei, quien lo felicitó luego de la victoria electoral: se comunicó telefónicamente esta semana y lo elogió por su política de recortes de gastos del Estado.

En campaña, De la Espriella se presentó como el Tigre feroz que vencerá a sus detractores y prometió "poner orden" en el país, aunque ahora enfrenta el reto de demostrar sus capacidad y cumplir sus promesas desde la Casa de Nariño a la hora de gobernar un país de más de 53 millones de habitantes.

El ganador del balotaje en Colombia no ocupó cargos públicos previamente, aunque ha mencionado que se trata de una ventaja, dado que lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos, y sostiene que será exitoso al igual que en su experiencia como empresario.

En lo que respecta a su vida personal, De la Espriella nació en Bogotá el 31 de julio de 1978 y se crio en Montería, capital del departamento de Córdoba, al noroeste del país. Su padre fue diputado del Partido Liberal, aunque aspiró sin éxito en dos oportunidades a la gobernación de Córdoba y una vez al Senado.

El presidente electo colombiano es conocido por ser puntilloso con su apariencia, por su gusto por la ropa elegante y los trajes de marcas exclusivas, como así también por su pasión por la comida gourmet, gastando cientos de dólares en restaurantes de lujo.

Es millonario gracias al éxito de su estudio de abogados, lo que le permitió crear la marca "De la Espriella Style", la cual define como "un espacio para celebrar la 'dolce vita', el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión". La iniciativa incluye marcas propias de ron y vino, junto a una lujosa y costosa línea de indumentaria masculina.

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De la Espriella tiene propiedades en Bogotá, Barranquilla, Córdoba, Magdalena, Tolima y Miami, y cuenta con ciudadanía italiana y estadounidense, un hecho que en campaña abrió una discusión entre juristas sobre si podía aspirar a la presidencia de Colombia, aunque la justicia desestimó los cuestionamientos.

Desde 2008 está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda y con ella se convirtió en padre de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, quienes lo acompañaron en gran parte de su campaña.

AS/ff