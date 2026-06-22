Córdoba: seguirá siendo hijo, aunque el padre solicitó que dejen sin efecto su reconocimiento filial

Un hombre solicitó a la Justicia de Córdoba que deje sin efecto el reconocimiento de un hijo que él mismo realizó en el año 1996.

En su presentación el demandante argumentó que ese joven no es su hijo biológico y que aquel reconocimiento se basó en un “error esencial” sobre su paternidad, según informó el portal del Poder Judicial de Córdoba.

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Qué sostuvo la Cámara

Si bien el examen genético confirmó que el demandante no era padre biológico del demandado, el tribunal remarcó que el reconocimiento de filiación es un acto jurídico familiar “irrevocable” que sólo puede ser cuestionado por medio de la acción de nulidad, cuando se acredita un vicio de la voluntad al momento de efectuar el reconocimiento, algo que en este caso no ocurrió.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso de 2ª Nominación de Río Cuarto, por mayoría, sostuvo que el caso no puede resolverse exclusivamente en base al resultado de la prueba genética, sino que también debe efectuarse una valoración integral de la prueba incorporada al proceso.

En este sentido, el camarista José María Herrán, autor del primer voto, puntualizó que las declaraciones testimoniales coinciden en que el padre tenía conocimiento de la inexistencia de vínculo biológico cuando reconoció a su hijo o, por lo menos, algunas sospechas.

“Si dicho acto fue llevado a cabo aun en presencia de dudas acerca de la paternidad, no resulta jurídicamente admisible que el Sr. T. pretenda ahora desentenderse de las consecuencias de su propia conducta. A ello se suma que el actor permitió el transcurso del tiempo sin adoptar medida alguna tendiente a esclarecer la situación, consolidando así un estado de cosas que luego pretende revertir”, enfatizo el magistrado.

La mayoría del tribunal descartó la existencia de un “error de hecho esencial” ya que, en realidad, el demandante siempre tuvo dudas sobre la identidad biológica del hijo de la mujer con quien convivía en 1996.

“En definitiva, el actor conocía o, al menos, contaba con serios elementos para conocer la inexistencia del vínculo biológico y, no obstante, procedió al reconocimiento, consintiendo luego el mantenimiento de dicho estado durante un extenso período antes de pretender su desplazamiento”, agregó.

El vocal Carlos Lescano Zurro recordó que el carácter irrevocable de la filiación extramatrimonial a través del reconocimiento encuentra su lógica en la necesidad de asegurar la estabilidad filial del hijo, que hace a su identidad.

“Va de suyo que dicha limitación también encuentra sentido en los actos propios, pues nadie que obre de buena fe puede contradecirse, y mucho menos en un acto de tanta importancia como es el reconocimiento de un hijo”, añadió el magistrado.

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Qué sostuvo el voto en minoría

El voto en minoría, suscripto por la camarista Fernanda Bentancourt, confirma el fallo de primera instancia que tuvo por acreditada la inexistencia de vínculo biológico entre las partes y concluyó que el reconocimiento oportunamente efectuado carecía de sustento en la realidad genética.

Aquella sentencia, declaraba que el demandado no era hijo biológico del demandante, ordenaba la rectificación del acta de nacimiento y suprimía la filiación paterna allí consignada, aunque permitía que el demando siguiera utilizando el apellido T. dado su prolongado uso y su arraigo en la vida personal, familiar y social.

JMP