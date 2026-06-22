La proteína del poder: los negocios de Martín Menem con la AFA de "Chiqui" Tapia

El reciente fallecimiento de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, gerente general de la empresa de Martín Menem dedicada a los suplementos deportivos Gentech, volvió a colocar bajo el foco público la estructura de patrocinios que vincula al poder político con la conducción del fútbol argentino. El ejecutivo, hallado sin vida en su departamento de Palermo, habría sido víctima de un robo bajo la modalidad de "viuda negra", causa por la cual la Justicia ya dictó la detención de una sospechosa de 33 años.

Más allá de las derivaciones policiales, el deceso de Osorio Peñaloza, un hombre de extrema confianza del socio fundador de la firma y presidente de la Cámara de Diputados, reactiva las lecturas sobre el mapa de relaciones comerciales que une a la compañía con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio "Chiqui" Tapia.

La reconstrucción de los hitos comerciales de la empresa mostraría una secuencia de fechas e inserciones institucionales de notable proximidad. De acuerdo con los registros, el despliegue de las marcas ligadas al holding familiar en el ámbito del fútbol habría comenzado a consolidarse de manera paralela en dos terminales clave vinculadas de modo directo a la máxima autoridad de la asociación del fútbol argentino.

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Por un lado, la firma TR Nutrition, sociedad fundada en 2019 en la que Menem declaró el 50% de las acciones junto a su socio Sergio Aguirre, se constituyó como uno de los auspiciantes institucionales del Club Atlético Barracas Central. El desembarco en la indumentaria de la institución que funciona como base territorial de la familia Tapia coincidió con los meses previos a una de las licitaciones más codiciadas del mercado publicitario deportivo.

En junio de 2021, la empresa principal del grupo, Gentech Argentina, selló el contrato formal que la designó como Proveedora Oficial de la Selección Argentina. Aquel entendimiento original facultó a la empresa privada a usufructuar de manera exclusiva las marcas y los derechos de imagen del plantel profesional, incluyendo figuras de la talla de Lionel Messi, para sus campañas de posicionamiento masivo.

La evolución de este esquema de negocios no se habría detenido tras la inserción inicial. La cronología registraría nuevos hitos de expansión comercial a partir de diciembre de 2023, fecha coincidente con la llegada de Milei a la presidencia y la asunción de Martín Menem al frente de la Cámara Baja. Pese a que el legislador formalizó su desvinculación de la firma TR Nutrition en ese período, ambas marcas continuaron ampliando sus operaciones en el ecosistema de la AFA.

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Durante 2023, la firma se garantizó, además, el abastecimiento exclusivo de suplementación para el Mundial Sub-20 celebrado en el país. Ya entrado el año 2024, los contratos de provisión y sponsoreo fueron renovados, consolidando movimientos anuales estimados por fuentes de mercado en rangos que se ubicarían entre los 50 y los 80 millones de pesos para el caso de Gentech, y entre 20 y 30 millones de pesos adicionales para la marca complementaria TR Nutrition.

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El sostenimiento y crecimiento de este circuito de facturación privada convive de manera simultánea con un escenario político de antagonismo público. En el plano discursivo, el espacio oficialista promueve de forma decidida la obligatoriedad de habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un esquema normativo drásticamente rechazado por la actual conducción de la casa madre del fútbol local.

La persistencia de las relaciones comerciales entre la firma de la cual el titular de Diputados es socio mayoritario y la estructura conducida por Tapia trazaría un panorama donde los compromisos contractuales y el usufructo de los activos de la Selección se mantendrían al margen de las disputas doctrinarias del debate público.

Tanto Gentech como la AFA fueron consultadas por PERFIL para este artículo, pero ambas instituciones evitaron responder.

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La Justicia intenta determinar ahora si el rol ejecutivo del fallecido Osorio Peñaloza en la administración y trazabilidad de los balances comerciales incluía la gestión directa de las adendas de estos convenios. Los datos objetivos de la línea de tiempo exponen la velocidad y la alternancia de los convenios con el club de la familia Tapia y con las selecciones nacionales.

Con los elementos expuestos, la articulación de las fechas y el volumen económico de los acuerdos institucionales configurarían un cuadro de situación cuyas conclusiones definitivas e implicancias quedarán sujetas exclusivamente a la interpretación de quien analice los hechos.

ML