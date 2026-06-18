Rechazaron apartar al juez que investiga a Tapia y Toviggino por una presunta evasión multimillonaria

La Cámara Penal Económico rechazó este jueves 18 de junio el nuevo pedido de recusación que había presentado Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), ratificando al juez Diego Amarante a cargo de la causa que investiga una presunta evasión superior a los 19.300 millones de pesos. Toviggino esta imputado en esa causa junto a su jefe en la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

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Según el tribunal, "no hay pruebas de animosidad" del magistrado contra Toviggino; y el Tribunal también remarcó que la defensa del referente de la AFA "no ofreció pruebas convincentes que confirmen enemistad manifiesta” o parcialidad de parte del juez Amarante, aunque el dirigente había presentado notas periodísticas con información sobre su círculo íntimo, dando a entender que Amarante formaba encabeza "una persecución" contra él.

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"Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

De esta manera, la Cámara en lo Penal Económico desestimó las objeciones realizadas por la dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentino para sacar al juez Amarante del expediente que investiga una causa que involucra a Toviggino.

Al comienzo de este caso, el magistrado dictó el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y otros importantes directivos por supuesta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por una cifra superior a los 19.300 millones de pesos.

Luego, la investigación sumó una ampliación que impulsó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por el presunto uso de facturas falsas por más de 900 millones de pesos con el objetivo de implementar una evasión fiscal.

El dirigente de la AFA Pablo Toviggino

La causa por la mansión de Pilar

En tanto, la investigación judicial sobre la millonaria quinta en Pilar que atribuyen al mismo Toviggino sumó días atrás un nuevo capítulo en el seno de la Cámara Federal de Casación Penal, cuando ese Tribunal resolvió rechazar un recurso presentado por los abogados de dos imputados en la causa, dejando firme la continuidad del expediente en el fuero Penal Económico, que se especializa en delitos financieros complejos.

Esta medida resultó un fuerte revés para la estrategia de Luciano Pantano y su progenitora, Ana Lucía Conte, que aparecen como titulares formales del inmueble, quienes habían pedido la suspensión del trámite sobre la competencia del caso hasta que pudiera intervenir la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, el máximo tribunal penal federal definió como inadmisible su planteo, permitiendo que la investigación avance.

El predio ubicado en Villa Rosa, Pilar, que está siendo investigado

Este expediente quiere definir si la compra de la suntuosa mansión que se encuentra en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, fue hecha usando fondos supuestamente relacionados a la AFA a través de presuntos testaferros.

Todo comenzó el 1° de diciembre de 2025, por una denuncia realizada por tres referentes de la Coalición Cívica (Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe), hablando de un posible sistema de lavado de activos que incluiría la adquisición de autos de alta gama, inmuebles y caballos de raza.

De acuerdo a la información de la causa, la mansión fue comprada en mayo de 2024 por 1,8 millones de dólares, sin embargo, la tasación oficial, que se sumó al expediente, definió el valor real del predio en 17 millones de dólares.

El mundial judicial de Chiqui Tapia

Según los fiscales, la investigación excede la compra de un único inmueble porque existiría una trama más grande de operaciones financieras, sociedades interpuestas y movimientos de capital presuntamente relacionados al entorno de dirigentes de la AFA.

En ese contexto tomó importancia la firma Real Central SRL, bajo la cual aparece la titularidad del predio de Pilar, así como diferentes registros documentales sumados al expediente, por ejemplo, el listado de visitas frecuentes al lugar donde, según la Agencia Noticias Argentinas, figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la AFA, lo que potencia la línea investigativa sobre una posible relación entre el inmueble y el dirigente.