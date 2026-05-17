Denuncian una operación de limpieza para eliminar los rastros de Pablo Toviggino de la mansión de Pilar

El 1 de diciembre de 2025, cuando el juez Luis Armella realizó un allanamiento en la sede principal de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, habría arrancado una serie de operaciones para eliminar las pistas de Pablo Toviggino de la mansión de Pilar.

Según el informe que realizó La Nación al respecto, la primera acción fue dar de baja los grupos de WhatsApp donde el personal del predio informaba sobre su trabajo.

Además, de acuerdo a uno de los testigos que habló con el medio antes citado, la semana anterior al allanamiento, que se llevó a cabo el 12 de diciembre. las personas que se encargaban de la quinta habrían conseguido borrar prácticamente todos los rastros que relacionaban a Toviggino con el inmueble.

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Pablo Toviggino

Un testigo le contó a La Nación que un hombre llamado Emanuel, identificado como el casero de la propiedad, fue "el encargado de ese operativo, sacaban todo" y "lo que no podían sacar lo quemaban”.

Entre los elementos que habrían logrado llevarse habría fotos personales de Toviggino, un bombo con su nombre tallado y una réplica de la Copa del Mundo. Cuando llegó al lugar, la policía solo halló un bolso y una plaqueta donde figuraba el nombre del Tesorero de la AFA.

Según el medio antes citado, la mayor parte de los empleados de la quinta fueron despedidos en febrero. En la actualidad, solo trabajarían en el lugar 6 personas: 4 dedicadas a la limpieza y 2 al mantenimiento.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia, autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino

Todos los detalles sobre la mansión de Pilar investigada

La mansión de Pilar que está siendo investigada tiene más de 105 mil metros cuadrados, haras, helipuerto e instalaciones deportivas. La propiedad está a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su mamá, una jubilada llamada Ana Lucía Conte, quienes adquirieron este inmueble en 2024 por 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL.

Los investigadores consideran que ninguno de los dos tendría capacidad económica para completar esta inmensa operación al estar ambos registrados como monotributistas.

Allanamiento de la mansión de Pilar

Según la Agencia Noticias Argentinas, en un allanamiento realizado en la propiedad, los investigadores hallaron un bolso con insignias de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central, cuyo presidente es Claudio Tapia, que tenía el nombre de Toviggino. También encontraron cédulas azules de varios vehículos a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

HM/DCQ